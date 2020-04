46 cursos online y gratuitos del MIT

Este curso, cuyo nombre original es Just Money: Banking as if Society Mattered, aborda los principios básicos de operación de los bancos. También explica cómo se puede utilizar la financiación para generar cambios sociales y ambientales y la incidencia de la banca en el bienestar social. Es un taller introductorio, dura 16 semanas y requiere una dedicación de 3 a 4 horas semanales. Para inscribirse en el curso hay que ingresar aquí.