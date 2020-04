60 restaurantes atenderán mediante delivery en Santa Cruz

Los restaurantes atenderán por el momento solo hasta el medio día y lo harán a puerta cerrada.

eju.tv

El presidente de la cámara gastronómica de Santa Cruz, Fernando Medina dio a conocer que el Gobierno central otorgó un permiso para que esta semana algunos restaurantes y cadenas de comida puedan volver a trabajar mediante delivery, en Santa Cruz casi un 2% iniciará esta atención solo hasta el medio día y de lunes a viernes.

Son 60 los restaurantes que atenderán en Santa Cruz vía delivery en esta primera instancia, debido a las medidas determinadas por el Covid-19, si embargo esperan que paulatinamente vayan otorgando el permiso para más restaurantes, Medina aclaró que no todos empezarán a atender de golpe ya que aún no se ha otorgado el permiso a todas las empresas de delivery que llevarán los alimentos.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Además se verá la posibilidad de ampliar el permiso para los fines de semana y que se pueda atender incluso en horario nocturno, para la distribución de la comida tan solo hay 300 motocicletas que trabajarán en los diferentes delivery.

El Gobierno envió a la cámara Gastronómica un protocolo de bioseguridad para que puedan atender durante la cuarentena, entre ellas el lavado constante de las manos el uso de barbijos y la no manipulación de dinero en la cocina entre otros, en algunos restaurantes incluso se incrementó la cámara de desinfección.

Fuente: Unitel