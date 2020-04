Alcaldía paceña habilita desde este miércoles los mercados móviles

La Periférica será el primer macrodistrito en el que se pondrá en marcha los denominados mercados móviles que estarán habilitados los miércoles, jueves y viernes, para facilitar a las familias el abastecimiento en este tiempo de cuarentena por el coronavirus .

Desde este miércoles, la Alcaldía de La Paz habilitará los mercados móviles para abastecer de productos alimenticios a las zonas más alejadas del municipio que no cuenten con centros de abasto cercanos. Estos mercados funcionarán los miércoles, jueves y viernes.

“El plan de los mercados móviles apunta a abastecer a lugares que hemos podido identificar a lo largo de estas semanas de la aplicación de la cuarentena y que no tienen acceso a un mercado de abasto o que si existe no son lo suficientemente grandes como para poder satisfacer las demandas del lugar”, explicó el secretario de Desarrollo Económico de la Alcaldía, Sergio Siles, en el programa que Que No Me Pierda

Además, señaló que no solo se abastecerá de productos de primera necesidad, sino –dijo- “vamos a tener una oferta variada desde verduras, frutas, lácteos, hortalizas y dotación de pollo, además de cereales, avena harina entre otros”.

El macrodistrito Periférica será el primer lugar donde se implementará los mercados móviles en tres distritos: el Plan Autopista, Santiago de Lacaya (altura rotonda) y Rosasani (altura parque Rosasani).

El alcalde Luis Revilla señaló que el plan de mercados móviles fue definido por el comité interinstitucional que se integró la semana pasada con productores, empresarios privados y dirigentes vecinales. El grupo tiene la misión de garantizar el abastecimiento de alimentos en la emergencia sanitaria pro el COVID-19.

Los miércoles, jueves y viernes estarán activos estos puntos de abasto temporal mientras dure la cuarentena. Para saber cuáles son los lugares de venta, la Alcaldía informará oportunamente a través de sus redes sociales.

Estos son los puntos de ventas en los diferentes macrodistritos: