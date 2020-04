Always ayuda a El Alto y vecinos quieren que Costa sea candidato a alcalde

Paola Calle / El Alto

Hinchas de Always Ready propusieron a Andrés Costa, vicepresidente del club millonario, como candidato para la alcaldía de la ciudad de El Alto. A través de las redes sociales los alteños destacaron la labor social del dirigente.

«Andrés Costa, alcalde de El Alto 2020-2025», dice uno de los carteles que circularon ayer en las redes sociales. La familia Costa, al frente de Always, repartió alimentos a las familias más necesitadas en medio de la cuarentena para evitar la propagación de la pandemia del Covid-19 . Regaló más de 4.000 canastas a los vecinos del municipio alteño, no sólo de Villa Ingenio. Por instrucciones del presidente Fernando Costa, el equipo encargado de la repartición llegó a las zonas más alejadas, Kenko, Senkata, Mercurio, Parada 8, entre otros, también llevaron alimentos a fundaciones y hogares como Remar, Aldeas Infantiles, Parroquia San Martín de Porres, Ceti, entre otros.

«Las instrucciones eran de dar a las personas que más lo necesitan. Es una situación dura, por eso al instrucción del ingeniero Costa encargó que lleguemos hasta los rincones para las familias que lo necesitan», afirmó una de las encargadas de la distribución. Este desprendimiento y la labor social de la familia Costa fue destacado por los vecinos alteños que hasta propusieron que Andrés Costa sea candidato al Municipio alteño.

La respuesta del directivo fue de agradecimiento y compromiso. No descartó ni confirmó nada hasta el momento.»Muy agradecido con las expresiones de cariño del pueblo alteño. Actualmente estoy dedicado 100% a la dirigencia deportiva, donde me tracé una meta que debo alcanzar. Posteriormente no especularé sobre mi futuro, estaré donde Dios disponga. No duden que desde el lugar donde nos encontremos la familia Costa siempre apoyará al pueblo alteño ¡Siempre estaré al lado del pueblo alteño», escribió en sus redes sociales.

Los vecinos y fundaciones beneficiados agradecieron por la donación y destacaron el compromiso que siempre tuvo el club Always Ready con la población alteña. Los vecinos aseguraron que el presidente del club o el vicepresidente podrían ser candidatos a la alcaldía.

Fuente: paginasiete.bo