Áñez culpa a los Sedes por la falta de equipos de bioseguridad y anuncia planes para reabrir la economía

La jefa de Estado entregó insumos a Beni y ratificó los esfuerzos que se hacen para mejorar la atención en salud. Señala que no puede haber descoordinación entre los diferentes niveles del Estado

La presidenta Jeanine Áñez responsabilizó este jueves a los Servicios Departamentales de Salud (Sedes) por la falta de entrega de equipos de bioseguridad para el personal médico que combate al Covid-19.

Durante la entrega de insumos en Beni, la autoridad explicó que, desde el Gobierno nacional, se envió equipos de protección para el personal de salud, pero la descoordinación con las instancias departamentales ocasiona que falten esos implementos en algunos nosocomios.

“Nosotros hemos enviado ya equipos de bioseguridad; sin embargo, seguimos recibiendo las quejas de que no les ha llegado y eso no puede ser, por eso hemos decidido intervenir los Sedes, porque no puede ni debe haber una descoordinación en una situación tan crítica, tan dramática”, afirmó la titular.

Ayer el ministro de Salud, Marcelo Navajas, admitió falencias en la entrega de los equipos de bioseguridad. “Se han tenido deficiencias y todavía no hay cantidades, digamos, como para desperdiciar y en algunos casos las cantidades son limitadas y muy justas, es cierto, pero tenemos que darles lo que podemos darles, eso es lo que tenemos”, dijo.

En algunas regiones, como El Alto y Santa Cruz, los profesionales de salud protagonizaron protestas, demandando elementos de protección personal para combatir el coronavirus. Actualmente, existen 43 personeros médicos infectados con el mal en el país.

Respecto a la cuarentena, Áñez adelantó que se establecen “planes para hacer la apertura en la economía”, pero enfatizó que “debe tener su tiempo y nosotros estamos trabajando en ello, porque vamos a recuperar la salud y también la economía de nuestro país”, aseguró.

