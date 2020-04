Aprehenden a dos fiscales y otros funcionarios que estaban consumiendo bebidas alcohólicas en plena cuarentena

La fiscal de distrito del Beni, Martha Mejía, informó el viernes que fueron aprehendidos dos fiscales y otros funcionarios de esa institución en Riberalta, capital de la provincia Vaca Díez, por atentar contra la salud pública, debido a que estaban consumiendo bebidas alcohólicas en plena cuarentena por el coronavirus.

«Ellos están en calidad de aprehendidos, van a ser cautelados, se está elaborando la imputación y el lunes determinaré su situación jurídica porque esta es una falta gravísima (…) son dos fiscales, una auxiliar, dos pasantes, el técnico informático y un funcionario del poder judicial», detalló.

Señaló que esas personas fueron denunciadas por los vecinos del barrio donde se realizaba el festejo con alto volumen de música.

Lamentó que funcionarios del Ministerio Público comentan este tipo de infracciones cuando deberían ser los primeros en dar el ejemplo al resto de la sociedad.

«Todos cometemos errores, pero esta situación no puede ser, debieron ser muy cuidadosos, yo me siento mal emocionalmente, pero no puedo dejar pasar por alto esto, no lo puedo permitir», sentenció.

/ES/EC/

Fuente: ABI