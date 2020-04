Arce descarta debate con el ministro Parada sobre el estado de la economía

En entrevista con el programa Antes del Mediodía (AM) de Radio Fides, el exministro de Economía y candidato a la presidencia por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce Catacora, a tiempo de manifestar su descontento por las medidas económicas paliativas del Gobierno para enfrentar la cuarentena, descartó un debate con el actual jefe de la cartera económica, José Luis Parada.

El actual Ministro de Economía retó hace una semana al candidato del MAS a sostener un debate sobre el estado en el que se encuentra el sector salud a causa de la falta de inversiones en la gestión de Evo Morales, por su parte el Arce Catacora delegó a sus colaboradores en el tema económico intercambiar ideas con la autoridad.

“Con el señor Parada yo he debatido varias veces cuando él era secretario de finanzas de la Gobernación de Santa Cruz (…) yo me dí cuenta que ellos no sabían ni calcular el IDH y eso se debe acordar el Ministro. Yo le enseñé a calcular el IDH”, aseveró.

Arce manifestó que entablará un debate con cualquier candidato a la presidencia sin embargó descartó hacerlo con el ministro Parada, “Para eso puede debatir con varios de los colegas que me están apoyando en la parte económica”, concluyó.

Fuente: https://www.radiofides.com