Arias: El 6% de la población desacata la cuarentena; se usará una herramienta de Google para detectar zonas

El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, aseguró hoy que el 6 por ciento de la población incumple la cuarentena por la emergencia de la Covid-19 y que, ante el desacato, se usará una herramienta de Google para detectar las zonas que no obedecen las restricciones del Gobierno.

«Cada viernes nosotros vamos a hacer un seguimiento en base a una herramienta de Google, vamos a hacer el seguimiento de zonas solidarias y zonas que no son solidarias. Con Google podemos determinar dónde se cumple la cuarentena y dónde no se cumple, donde no se cumpla vamos a aplicar medidas estrictas», informó en entrevista con Red Uno,

Por otro lado, criticó hoy el trabajo de “la mayoría de las autoridades locales” de los departamentos del país para enfrentar el Covid-19 (coronavirus) que en Bolivia ya ha cobrado la vida de 29 personas y ha dejado hasta la fecha 397 casos positivos.

“La mayoría de las autoridades locales las veo con una pereza, especialmente del área rural, con una pereza, con una lentitud y, además siempre esperando la ayuda de arriba, cuando en realidad ellos tienen recursos en sus cuentas”, expresó Arias.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Sin embargo, dijo que “también hay gobiernos municipales que hace su trabajo” e incluso están logrando fortalecer sus sistemas de salud.

Finalmente, informó que hay personas que están ingresando de Chile de forma clandestina y que esto podría haber sido la causa del incremento de casos en Oruro.