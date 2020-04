Así ha sido la primera (y anodina) entrevista televisiva de Meghan Markle tras abandonar la monarquía

Tal y como se venía rumoreando Markle ha aparecido en la televisión estadounidense, pero no para hablar de su vida sino del documental de elefantes al que ha puesto voz.

“Estoy realmente agradecida de que me dieran la oportunidad de contar la historia de estos elefantes. He tenido la suerte de poder ver a estos animales en su hábitat natural y cuando pasas tiempo con ellos entiendes muy bien por qué todos tenemos un papel que desempeñar en su preservación y su seguridad”, ha explicado Meghan en la entrevista, que no se ha diferenciado mucho de la que da cualquier estrella de Hollywood cuando promociona una nueva película.

Duchess Meghan Markle talks about Disneynature film ‘Elephant’ in exclusive 1st look that features an interview with producers from last summer. https://t.co/mzu6P496cg pic.twitter.com/F3eaXQuAne

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

— Good Morning America (@GMA) April 20, 2020