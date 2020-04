Aulas con menos estudiantes y clases virtuales, los cambios que se analizan para el retorno a clases

El ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, abrió la posibilidad de que no se cumplan los 200 días calendario en la actual gestión escolar de Bolivia. La ‘convivencia’ con el coronavirus modificará el trabajo en el aula

El reinicio de clases está previsto para mayo en todo el país, pero es un hecho de que no será de la misma forma que se dio a principio de gestión. La ‘convivencia’ con el coronavirus hará que se modifiquen hábitos y acciones dentro de las aulas, así lo informó el Ministerio de Educación.

Dentro de las primeras medidas que se asumirán está el de cambiar la forma de enseñanza, enfocándose ahora en cumplir las competencias educativas más que en el avance de contenidos, es decir, si antes el maestro utilizaba cuatro actividades para lograr un objetivo, ahora deberá usar tres, apuntando a tener un mismo resultado que beneficie al estudiante.

Otro cambio que se puede dar es que ya no se tendrá un aula con 30 o 40 alumnos, sino que se buscará la forma para que haya un distanciamiento -algo que recomiendan los expertos- dejando un número inferior al habitual. Se analiza si el alumno deba asistir de acuerdo a días fijados e incluso horas para evitar aglomeración de alumnos en un mismo espacio.

El ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, explicó que «va a ser difícil que continuemos con esa misma cantidad de estudiantes (en el aula)» y que se reorganizará el trabajo educativo.

Incluso, el trabajo presencial con el docente se combinará con educación virtual y a distancia. En zonas rurales se utilizarán radios y televisión, modalidades que ya están siendo diseñadas y que posteriormente se darán a conocer para ser consensuadas con el magisterio, es decir, se apoyará a los docentes sumando la educación virtual.

Calendario escolar

Cárdenas abrió la posibilidad de que este año no se cumpla los 200 días de clases establecidos por ley.

En entrevista con Unitel, dijo que habrá cursos y horas de nivelación y que se coordinará esta labor con los profesores, poniendo énfasis en el cumplimiento de las competencias de contenidos para no perjudicar a los estudiantes.

«De nada sirve cumplir los 200 días de clases, tener todas las horas de clase y tener un aprendizaje memorístico y repetitivo. Queremos un aprendizaje aplicativo y creativo, no solo un proceso educativo que sea informativo, sino que no sea formativo y transformativo, no es lo mismo el avance de contenido que logro de aprendizaje, logro de competencia, este es un giro que queremos dar», manifestó.

