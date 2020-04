Barbra Streisand, la mujer que logró triunfar a pesar de todo (y de todos)

“Cuando empecé a cantar no le daba ninguna importancia”, ha contado Streisand, quien presume de no haber tomado clases de canto. “Yo quería interpretar a Shakespeare, a Chéjov; ¿para qué acudir a un night-club? Pues para ganarme la vida. Me pagaban lo justo para comer”. En The Lion ganaba 50 dólares a la semana y todos los filetes London Broil [corte de ternera marinada y asada] que le apeteciera comerse. Poco a poco se corrió la voz y hasta el dramaturgo Noël Coward vino a verla. Armada con su voz, su sentido del humor y un par de vestidos de segunda mano, pasó a un club mayor: el Bon Soir. Fue allí donde creció su reputación y donde la descubrieron los productores de Broadway.

El papel de su vida

Primero consiguió un papel de reparto en el musical I can get it for you wholesale, y gracias a esto se volvió una invitada frecuente en los talk shows nocturnos donde daba respuestas irreverentes y cantaba su repertorio del Bon Soir: «A sleeping bee, When the sun comes out», y una melancólica versión de «Happy days are here again», sobre la que muchos opinan que construyó su carrera musical. Te transportaba de la risa a las lágrimas en cuestión de segundos.