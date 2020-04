Bebé con Covid-19 comparte sala de reanimación pediátrica con otros pacientes y buscan dónde trasladarla

La imagen de la bebé con Covid-19 junto a otros pacientes sanos encendió la alerta. En la fotografía, se ve a la paciente positiva separada del resto de internados solo con una mampara de tela. La situación que atraviesa la sala de reanimación pediátrica es real y confirmada desde el hospital Japonés.

«No podemos internar en terapia intensiva de Pediatría porque tenemos otros niños con mayor morbilidad; no podemos contaminar, sin embargo, pedimos que esta niña se quede abajo, aislada en reanimación, hasta que se haga el traslado a una sala en el Hospital de Niños. Se hizo la comunicación, se pidió el personal de apoyo para que busque el espacio o, en tal defecto, el traslado de esos otros niños que están en la sala para dejarla aislada a la niña. Es complicado el asunto», indicó la directora del hospital Japonés, Neisy Surriabre.

La respuesta del Hospital de Niños, de acuerdo a Surriabre, fue que ellos no disponen de un respirador, pero han solicitado tiempo para retirar a otros niños que también están en sala.

«En esta madrugada nos ingresaron niños a los que no podemos negar la atención. Sin embargo, el hospital ha tomado las medidas disponibles, no serán las mejores y poder tomar las condiciones para trasladar a esta niña», explicó Surriabre, quien adelantó que el Sedes está realizando todas las gestiones para trasladar a la paciente al Hospital de Niños.

La directora del hospital Japonés informó que la niña con coronavirus saldrá del hospital hasta que puedan definir dónde serán atendidos. Indicó que la bebé está con respirador y que el traslado se realizará a otro centro médico que lo tenga disponible.

«No tenemos una sala por cada niño y esto es el principio, esto es una pandemia. En la medida que aumente la demanda, tendremos que buscar más espacio, inclusive se han hecho contrato con clínicas privadas, no todas han querido porque no cuentan con el personal ni el equipo necesario. Las clínicas privadas, solo reciben pacientes que no son casos de coronavirus», informó.

Surriabre adelantó que toda el área de emergencias del hospital Japonés se va a disponer para aquellos pacientes sospechosos y confirmados. «Tenemos una reunión con todos los directores de hospitales en el COED para ver quién se va a hacer cargo de los no Covid-19 y de los Covid-19, de hecho ya estaba definido, pero por la necesidad de ampliar servicios tendremos que tomar este tipo de remendaciones».

La médico indicó que, hasta el momento, los niños continúan en la sala de reanimación. «No es fácil. Tengo un niño con parálisis infantil que requiere el equipo que tenemos allí. Son pacientes que prácticamente requieren terapia intensiva, son niños que están siendo ventilados (respirador pulmonar). No se los puede llevar a cualquier parte, a la Pampa o al Plan porque requieren las condiciones de un hospital de tercer nivel», explicó Surriabre.

Una de las medidas de bioseguridad que han adoptado con la paciente positiva es el de destinar médicos que la atiendan exclusivamente a ella. «No son las mejores medidas que tenemos, pero es lo que hay disponible en este momento», señaló.

Surriabre informó que el caso positivo lo confirmaron ayer; sin embargo, la paciente no entró con ningún dato de sospecha de coronavirus. «La observación clínica la hace el médico de turno quien solicita la toma de muestra. Al ser un paciente sospechoso se tomó la muestra y ayer confirmó el Cenetrop. Es una niña con cardiopatía de base».

EL DEBER intentó buscar las versiones del Sedes y del Hospital de Niños pero, hasta el momento, no respondieron.

