Bolivia priorizará al personal de salud en la semana de vacunación de las Américas, contra la gripe AH1N1

Ya se distribuyeron 800.000 dosis. Con respecto al sarampión, el director nacional de Epidemiología manifestó que tras el caso presentado en la ciudad de Santa Cruz se realizó una «vacunación de bloqueo» y subrayó que la misma cuarentena por el Covid-19 ayuda a evitar la propagación

El director nacional de Epidemiología, Virgilio Prieto, señaló que Bolivia, en el inició este sábado de la Semana de Vacunación de las Américas, repartió a los Servicios Departamentales de Salud (Sedes) de los nueve departamentos 800 mil dosis de vacunas contra la gripe AH1N1, con la instrucción del Gobierno de que el primer beneficiado sea el personal de salud del país.

Con respecto al caso de sarampión que se presentó esta semana en Santa Cruz, la autoridad explicó que es “atípico” porque la persona contagiada estaba vacunada y que ella siguió todos los protocolos de aislamiento. Además, se procedió a la vacunación de la red cercana a su trabajo y que no es necesario tener más cuidados porque la cuarentena aísla al virus.

“Sobre la Campaña de Vacunación de las Américas la hemos iniciado este sábado poniendo como prioridad a los sectores que se encuentran en mayor riesgo. En tal sentido, desde hoy iniciamos la vacunación contra la gripe AH1N1 al personal de salud de todo el país, distribuimos ya las vacunas a todos los Sedes departamentales y se aplicará de forma estratégica a todo servidor público de salud del país”, dijo la autoridad.

Se repartieron 800.000 dosis de la vacuna para la influenza, que cuenta con tres componentes. De acuerdo a requerimiento, cada servicio departamental de salud utilizará. Pero, repito, en primera instancia, los primeros beneficiados deben ser el personal de salud del país”.

Con respecto al caso de sarampión presentado esta semana, “se trata de una profesional pediatra de 29 años y lo más probable es que la fuente de contagio haya sido alguno de sus pacientes. Quiero remarcar que somos el último país que presenta un caso de sarampión en Sudamérica. Estábamos rodeados de la enfermedad. Lo que pasa es que estamos ya en la erradicación. El 2009 logramos una vacunación masiva, bajamos a los niños de 6 meses y subimos hasta los 15 años, con lo que tenemos protección para largo período”.

El caso de la doctora “es un sarampión atípico o abortivo, porque se le presentó a una persona ya vacunada, pero no con los signos y síntomas clásicos. Si ella no fuera especialista pediatra no se habría percatado de que se contagió. La doctora pidió el examen correspondiente, se hicieron tres pruebas confirmatorias, pero a la primera ya comunicó y se tomaron medidas, por ejemplo, tuvo el cuidado de aislarse como profesional responsable”.

Entonces se procedió a la vacunación de bloqueo, vacunamos a todos los niños alrededor de este caso. Se buscan los contactos directos que tuvo en su estándar de atenciones médicas, caso por caso. Se sigue actuando en barrera en determinada extensión territorial. Eso hace el Sedes de Santa Cruz. No esperamos que se vaya a propagar”.

No es posible extender la vacunación del sarampión. “La cuarentena nos ayuda porque los niños no están en contacto, en las guarderías, los kínder, el colegio, las góndolas. Por lo tanto esto nos evita la propagación. Tratar de iniciar una campaña de vacunación es volver a generar focos de aglomeración, aparte de los bancos, de los centros de abasto, es muy peligroso”, subrayó el epidemiólogo.

Ayer, la Organización Mundial de la Salud (OMS) conminó a los países a fortalecer la vacunación contra la gripe estacional y el sarampión para prevenir cuadros respiratorios y brotes de enfermedades prevenibles mediante vacunación durante la pandemia de Covid-19.

Estas recomendaciones se ponen de relieve al iniciar la décimo octava Semana de Vacunación en las Américas, que se celebra desde hoy hasta el 2 de mayo con el lema “Ama, confía, protege #Vacúnate”. Desde el 2003, más de 806 millones de personas de todas las edades se han vacunado contra una amplia gama de enfermedades peligrosas gracias a esta iniciativa regional que promueve la Organización Panamericana de la Salud.

“Las vacunas salvan vidas y deben mantenerse incluso durante la pandemia de Covid-19. Las personas más vulnerables no deben sufrir las consecuencias de no recibir las vacunas que necesitan”, dijo la directora de la OPS, doctora Carissa F. Etienne. “Felicito a los países de la región que ya han adaptado sus campañas a esta ‘nueva realidad’ y que están haciendo grandes esfuerzos para seguir con la vacunación de una manera segura.”

La vacunación para prevenir un cuadro respiratorio grave por la gripe y para frenar los brotes de sarampión es fundamental si se quiere proteger a las personas y ayudar a los sistemas de salud para que se centren en la respuesta a la Covid-19. Unos 17 países del continente han informado que están usando la plataforma de la Semana de Vacunación en las Américas para vacunar contra la gripe y otros 17 tienen previsto vacunar contra el sarampión.

En la actualidad, tres países del continente —Argentina, Brasil y México— están combatiendo brotes de sarampión al mismo tiempo que deben abordar los casos de Covid-19. La OPS ha recomendado que los prestadores de atención primaria de salud vacunen contra el sarampión sin dejar de tomar las medidas necesarias para proteger a las comunidades y los trabajadores de salud.

Este año, el distanciamiento físico también está afectando las campañas de la Semana de Vacunación, que generalmente incluyen actividades comunitarias como ferias de salud y desfiles. Siguiendo la recomendación de la OPS de organizar el comienzo de la campaña de manera virtual como una manera segura de celebrar la vacunación, en Paraguay se realizó recientemente la ceremonia de comienzo simbólico de la campaña con el Presidente y el Ministro de Salud, que se transmitió por las redes sociales.

