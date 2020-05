Bolivia registra un superávit en balanza comercial después de 5 años continuos de déficit

El país incrementó principalmente exportaciones de oro metálico, azúcar, carne bovina, lácteos, productos químicos y GLP.

Eliana Uchani

De enero a marzo de 2020 el país tuvo una balanza comercial positiva de $us 76,2 millones, el primero después de cinco años continuos de déficit comercial, según muestran los datos de comercio exterior de Bolivia, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El comportamiento mensual del saldo comercial muestra que en marzo se alcanzó un superávit de $us 46,8 millones.

Los datos publicados por el Instituto revelan que las exportaciones de bienes de Bolivia se situaron por encima de las importaciones, siendo esta la principal causa del resultado descrito.

En el primer trimestre de 2020 las exportaciones alcanzaron $us 2.058 millones, $us 32 millones por encima del registrado en similar período de la gestión 2019 ($us 2.026 millones).

Pese al entorno adverso por la coyuntura sanitaria que el mundo está atravesando, Bolivia incrementó principalmente sus exportaciones de oro metálico, azúcar, carne bovina, lácteos, productos químicos y GLP.

Asimismo, las importaciones en lo que va de 2020 ($us 1.982 millones ) mostraron un valor de $us 450 millones por debajo del registro de similar período de 2019 ($us 2.432 millones). El importante ajuste se observó en rúbricas inherentes a bienes de consumo, bienes de capital y combustibles, principalmente.

Según la información del Instituto Boliviano de Comercio Exterior El informe (IBCE), los principales mercados para las exportaciones bolivianas fueron Brasil, con una participación del 24% sobre el total, la India (13%) y Argentina (10%), mientras que los principales proveedores fueron China (22%), Brasil (21%) y Perú (7%), durante el mes de enero de 2020.

El mayor superávit comercial bilateral se registró con la India por un valor de $us 81 millones, mientras que el principal déficit comercial bilateral fue con China por un valor de $us 135 millones.

Fuente: Bolivia Digital