Boris Johnson, el excéntrico primer ministro británico que lucha por vencer al coronavirus

Pero después de trabajar como consultor de gestión, se embarcó en la carrera de periodismo. En 1987 comenzó como reportero para The Times, donde fue despedido por falsificar una cita en un artículo sobre el supuesto amante de Eduardo II y atribuirla a su padrino, el historiador de Oxford Colin Lucas. “Tenía 23 años, estaba lleno de culpa y vergüenza porque este error -esta metedura de pata mía atribuida a Colin- se hubiera deslizado a la portada de The Times, que era territorio sagrado para mí”, admitió Johnson tiempo después. Luego trabajó para The Daily Telegraph, donde se desempeñó como corresponsal en Bruselas que cubría la Comunidad Europea. Ese puesto lo mantuvo desde 1989 hasta 1994, año en que pasó a ser editor asistente (1994-1999). En 1999 fue nombrado editor de la revista The Spectator, cargo que tuvo hasta 2005.

