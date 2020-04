Bulacia: “Terminé muy estresado y con los ojos llorosos”

El boliviano Marco Bulacia Wilkinson, de 19 años, no pudo quedarse con la victoria en la final del eSport WRC, pues fue derrotado por el británico Rhys Yates. Sin embargo, asumió el resultado como parte de su aprendizaje “virtual” e invitó a sus seguidores a interactuar con él acerca de su desempeño en la carrera de esta tarde.

“Segundos y felices por esta apasionante semana y por el apoyo que nos dieron a través de las redes”, comentó Marquito, hijo del exdakariano Marco Bulacia, para luego felicitar a su oponente, que se adueñó del triunfo mediante un tiempo de 04.59.997 minutos.

Desde su habitación, confesó que los problemas con la conexión condicionaron su presentación y que le sucedió, precisamente, lo que no deseaba: que se volviera lento el internet. Pese a ello, celebró no haber chocado. Admitió que dispuso de su máxima concentración y que ello lo llevó a acabar agotado mentalmente. “Quedé con ganas de más. Saben que acá en Bolivia no es muy rápido el internet y, bueno, mi peor miedo me pasó en la final. Terminé el tramo con los ojos llorosos de tanto de que no los cerré nunca. No parpadeé. Terminé sudando, estresado. Una pena que haya pasado eso”.

