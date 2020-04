Canasta familiar descarta a discapacitados y no videntes asalariados

Sociedad

martes, 7 de abril de 2020 · 12:09

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

El bono de la canasta familiar de 400 bolivianos no beneficia a las personas discapacitadas y no videntes que sean asalariados o funcionarios públicos, señala la Resolución Biministerial 001/20, que aprobaron los ministerios de Economía y de Desarrollo Productivo.

De acuerdo con el documento oficial de Reglamento de la canasta familiar -para los hogares con menores ingresos que fue aprobado el pasado 31 de marzo-, indica que entre los beneficiarios están: las mujeres que actualmente perciben el bono Juana Azurduy; los ciudadanos registrados en el bono mensual para personas con discapacidad grave y muy grave; las personas con discapacidad visual (no videntes), que reciben el bono de indigencia, y los que reciben la Renta Dignidad, sin una jubilación.

No obstante, en el artículo 4 de la resolución biministerial enfatiza que los requisitos para la entrega deben cumplir con los requisitos como: «ser de nacionalidad boliviana; contar con cédula de identidad original; no ser servidor público o trabajar bajo dependencia con recursos fiscales y no ser trabajador asalariado bajo dependencia laboral».

Por lo tanto, señala que para el procedimiento ambos ministerios y la entidad pagadora recibirán la base de datos que envíen desde el Ministerio de Salud sobre las mujeres que perciben el Juana Azurduy; el Ministerio de Trabajo entregará los registros de las personas discapacitadas que reciben su bono y el Instituto Boliviano de la Ceguera, remitirá datos de los novidentes, y la Gestora de los que cobran la renta dignidad.

Asimismo señala que el pago de los 400 bolivianos para todos los que son favorecidos, es por única vez y que el cobro se tiene que hacer en un plazo máximo de 90 días, desde la aprobación del presente reglamento. Los recursos que no sean cobrados serán revertidos a la cuenta única del Tesoro General de la Nación (TGN).

Para el pago a todos los beneficiarios, el TGN destinó 440 millones de bolivianos a ambos ministerios, menciona en otro de los artículos de la resolución, que reglamenta las normas de medidas económicas para afrontar la emergencia sanitaria nacional por el coronavirus.