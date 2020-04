Cantante español denunció maltrato y secuestro por parte de una ex Timbiriche

“Ella me paga el boleto para México y me ofrece todo eso, entonces yo voy a México y me encuentro que la casa de dos pisos no es una casa de dos pisos, que es una habitación con un sofá cama, donde yo tenía un hornillo para hacerme unos taquitos, cualquier cosa, no tenía ni para comer, tenía 400 pesos al mes, 400 pesos mexicanos, no dólares. Me robaron una computadora, me robaron el pasaporte, a cambio de la computadora no me daban el pasaporte, Manolo Calvo (esposo de Alexa) no me daba el pasaporte a cambio de la computadora, por lo cual obviamente yo sintiéndome retenido con 24 años que tenía. Un niño de 24 años, no es un adulto de 30, de 40, es un niño solo en un país que no conoce, con un pasaporte retirado… no hubo un contrato legal, ni ante notario, fue un acuerdo prácticamente legal”.