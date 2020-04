Colegio Médico de Santa Cruz pide reunión con el ministro Navajas y denuncia la falta de insumos de bioseguridad

El representante de los galenos lamentó la falta de material de bioseguridad para trabajar en los hospitales. Exigen una reunión con el nuevo ministro de Salud, Marcelo Navajas, para que conozca la realidad de Santa Cruz.

El Colegio Médico de Santa Cruz, a través de su presidente Wilfredo Anzoátigui, pidió una reunión con el nuevo ministro de Salud, Marcelo Navajas, a quien calificó como una persona «desconocida» en el sector salud, y anunció que enviará una carta pidiéndole que con urgencia se traslade hasta Santa Cruz para coordinar acciones con las autoridades departamentales, municipales e institucionales.

En declaraciones a la radio Frecuencia Urbana, Anzoátegui lamentó un cambio de autoridad en plena pandemia. «Es lamentable que el cambio de las autoridades nacionales sucedan en este momento, parece ser que lo político primó sobre lo técnico, eso se ha analizado a nivel departamental. El nuevo ministro que, personalmente ni institucionalmente lo conocemos, no ha estado en nuestras luchas diarias de hace 14 años atrás, ni en los cambios que hemos instaurado en el sistema de salud, para nosotros es desconocido el nuevo ministro de Salud. Esperemos que coordine con cada departamento para enfrentar esta pandemia», dijo.

«Nosotros siempre luchamos por el bienestar de la población y de los profesionales de salud, por lo tanto, exigimos que el señor ministro venga a la ciudad de Santa Cruz y conozca de cerca toda la realidad que estamos viviendo aquí, esa realidad es que somos el epicentro de todo esto y no contamos con el material de bioseguridad necesario ni el equipamiento, porque hemos sido relegados, claro está lo que sucede en Montero. Esperemos que el ministro tenga la bondad de venir a Santa Cruz para coordinar con las autoridades departamentales, municipales e institucionales, para saber a qué nos estamos ateniendo y cuáles serán las medidas estratégicas», enfatizó Anzoátegui.

Según el presidente del Colegio Médico, Santa Cruz no ha recibido del Gobierno ningún material ni equipamiento. «No nos ha llegado ningún material de bioseguridad ni equipamiento, no nos ha, traído ni un respirador de los que han llegado a La Paz, no nos ha llegado ni un laboratorio a la ciudad de Santa Cruz. Como mínimo necesitamos 300 respiradores, una vez haya la eclosión de la enfermedad vamos a tener un desastre de pacientes, sin alarmar, por eso el nuevo ministro tiene que tomar en cuenta que Santa Cruz es el epicentro del coronavirus», advirtió.

Según el reporte de esta institución, actualmente existen 14 médicos que están con síntomas de coronavirus y que están a la espera del resultado de las pruebas de laboratorio.

«Tenemos colegas con síntomas de coronavirus, están en aislamiento, hemos tenido el deceso de una licenciada de Enfermería y otro colega, que trabajaba en Warnes, dio positivo por falta de material (…) El material que tenemos ha sido por ayuda de otras instituciones, sobre todo en el primer y segundo nivel. El Sedes es consciente de la situación que estamos viviendo», según Anzoátegui.

El máximo representante de los médicos en Santa Cruz aseguró que en una reunión del pasado domingo, con la presencia de los ministro de Desarrollo Productivo, de Obras Públicas y de Salud, se designó a la doctora Tatian Santillán como coordinadora en Santa Cruz y las autoridades de Gobierno aseguraron que en el transcurso de esta semana llegarían a la capital cruceña los insumos y el material de bioseguridad, que «era un tema burocrático, pero al parecer la burocracia va a continuar, porque hasta ahora no nos llega».

