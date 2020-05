Comerciantes de un mercado en Perú abrieron sus puestos pese a restricción del Gobierno

Los vendedores afirman que la orden de no abrir les fue comunicada tarde, por lo que acudieron al centro de abastos para intentar vender su mercadería.

Haciendo caso omiso a la orden del Gobierno, algunos comerciantes del mercado de Caquetá llegaron hasta el lugar para descargar mercadería e intentar abrir sus puestos, ignorando la presencia de los agentes de la Policía Nacional y el Ejército que llegaron hasta el lugar para resguardar el local y sus alrededores.

Según reportó Latina, los trabajadores de este centro de abastos alegaron que el mandato que restringe la apertura no les fue comunicado a tiempo, a pesar de que las pruebas rápidas y sus resultados se conocieron ayer. Ellos no han podido administrar la mercadería que han solicitado desde la semana pasada, la cual indican que se perderá de no venderla.

Algunos minoristas decidieron trasladarse a lugares aledaños al mercado, pertenecientes a los distritos del Rímac y San Martín de Porres, donde han improvisado puestos para atender a las personas que han llegado desde temprano para adquirir mercadería. Incluso, algunos afirmaron que se desplazarán hasta el Cercado de Lima.

Personal de fiscalización de SMP que se hizo presente indicó que, para funcionar tras el lapso establecido, los vendedores deberán presentar un certificado que acredite la fumigación de sus puestos. Hoy, personal sanitario se hará presente para desinfectar el lugar.

Otros comerciantes afirmaron que no pudieron pasar la prueba de descarte de COVID-19 que se dio ayer, por lo que no pueden saber si están contagiados. Afirman que se les indicó que no habían tests suficientes para que se compruebe si portan el virus.

Tras conocerse que 163 comerciantes del mercado de Caquetá arrojaron positivo a las pruebas rápidas para detectar la COVID-19, el ministro de Defensa, Walter Martos, informó que este centro de abastos deberá cerrar hasta por diez días desde el jueves 30 de abril.

En diálogo con RPP, Martos señaló que esta medida responde a que este lugar representa un punto de contagio “tremendo”, ya que de las 842 muestras tomadas, se comprobó que uno de cada cinco vendedores presentan el virus en su organismo.

Fuente: larepublica.pe