Con poca capacitación, médicos enfrentan el Covid-19 con temor

Con deficiencias en la capacitación y ante el temor que implica enfrentarse a un nuevo virus del cual todavía se sabe poco, los médicos lidian a diario con el Covid-19 con lo que tienen a mano. La capacitación y el intercambio de experiencias debe ser constante, pues a nivel mundial aún se descubren cosas nuevas de la enfermedad que paralizó el planeta y para la que aún no hay una cura.

«El personal de salud ve que no está muy bien capacitado, que las prácticas entre lo que se capacitó y la realidad no es la adecuada, y por último no están tranquilos con lo que hacen porque tienen temores, porque hay un sinnúmero de prejuicios también por la situación de los establecimientos de salud», explicó el exconsultor de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Luis Guillermo Seoane.

Esta situación no sólo se da en Bolivia, sino en distintos países en los que los especialistas batallan contra una pandemia que no se había visto antes y que los tomó por sorpresa.

Seoane indicó que cuando apareció la enfermedad la OPS lanzó un plan con tres fases: capacitación del personal, optimización de las condiciones de los centros de salud, y desarrollo e intercambio de experiencias.

Pasaron cuatro meses del surgimiento de la enfermedad y todavía se avanza en la primera fase. «Como todo en la vida, se hace camino al andar y a tropezones. Hay los protocolos, pero una cosa es tener los protocolos y otra es ver cuál es la realidad de implementación», añadió el experto en salud.

Según Seoane no basta con tener los documentos, se necesita difundirlos, ponerlos en práctica y que los trabajadores en salud se sientan a gusto con ellos.

Para ello también se requieren las condiciones hospitalarias (segunda fase del plan de la OPS), en las que el Gobierno también trabaja.

El coordinador del Ministerio de Salud con el Sedes en Chuquisaca, Enrique Díaz, resaltó que pese a esas condiciones adversas los médicos bolivianos se adaptan a los recursos que tienen.

Los profesionales en salud al mismo tiempo comenzaron a documentar sus propias experiencias y consejos a seguir en el tratamiento de esta enfermedad. Los coordinadores del Ministerio de Salud intentan estar al tanto de los aprendizajes en otras regiones.

«Al ser una enfermedad nueva y tan dinámica, porque lo que antes parecía ser ahora no es, se está comprendiendo cada día un poco más de cómo actúa esta enfermedad. Como hay ese dinamismo necesitamos este intercambio entre los profesionales de salud para lidiar de mejor manera con la pandemia», indicó Díaz.

Es importante centralizar la información y, como mencionaba Seoane, aplicarla, pues en muchos casos los médicos se ven bombardeados por directrices distintas que no siempre cumplen con las expectativa.

Por otro lado, el gerente de epidemiología del Sedes Santa Cruz, Roberto Torres, opinó que ya se conoce bastante sobre el coronavirus. «Nuestro personal sí está capacitado. El Ministerio de Salud elaboró los protocolos de atención a los pacientes (…), también ya está definido el tipo de tratamiento».

Torres informó que a los pacientes en estado crítico se los trata con azitromicina (un antibótico utilizado en casos de bronquitis o neoumonía) y hidroxicloroquina (medicamento para tratar problemas imunológicos). En los casos más graves, la autoridad dijo que se utilizan antivirales.

Torres añadió que en su gran mayoría los pacientes se curan sin el uso de medicamentos.

Sobre el virus

Origen Se encontró virus similares en murciélagos. Se cree que el Covid-19 fue transmitido a los humanos a través del consumo de un animal intermediario que se comercializa en los mercados de China: el pangolín.

Se encontró virus similares en murciélagos. Se cree que el Covid-19 fue transmitido a los humanos a través del consumo de un animal intermediario que se comercializa en los mercados de China: el pangolín. Contagio El virus se transmite a través del contacto entre personas, si se toca objetos o superficies donde el virus se encuentre presente o si se lo inhala cuando una persona enferma tose o estornuda cerca de uno.

El virus se transmite a través del contacto entre personas, si se toca objetos o superficies donde el virus se encuentre presente o si se lo inhala cuando una persona enferma tose o estornuda cerca de uno. Mortalidad La taza de mortalidad del Covid-19 es de aproximadamente 2% de los casos confirmados.

La taza de mortalidad del Covid-19 es de aproximadamente 2% de los casos confirmados. Cura La mayoría de los pacientes sanan por sí solos, pero los medicamentos aceleran este proceso.

Especialistas capacitarán a médicos en cuidados intensivos

Aunque una minoría de los casos confirmados de coronavirus requieren hospitalización, y mucho menos necesitan cuidados de terapia intensiva, en Bolivia no hay suficientes médicos especializados en este tipo de cuidados para los casos más críticos.

Por ello, desde el Ministerio de Salud se informó que los pocos intensivistas capacitarán a sus colegas en las prácticas necesarias para brindar este servicio. «Ustedes saben que la cantidad de especialistas que se tiene en diferentes áreas son pocos. Es por esto que con la ayuda de los que están vamos a entrenar la ayuda de otros colegas de áreas similares que puedan portar en la continuación de este combate», informó ayer el ministro de Salud, Marcelo Navajas.

Al respecto, el experto en salud y exconsultor de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Luis Guillermo Seoane, sostuvo que el período de capacitación pude darse en no más de cinco días, pero la misma debe ser práctica y no tan sólo teórica.

«Se pueden hacer cursos cortos; pero no tiene que ser capacitación sólo en pizarra, sino con práctica, presencial. Es aprender haciendo, esa es la idea», indicó Seoane.

El déficit de expertos en el área de cuidados intensivos en el país es claro. De acuerdo a un reportaje publicado por este medio Bolivia sólo cubre el 38% de los recursos mínimos que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por ejemplo, esta organización internacional señala que por cada 10.000 habitantes debe haber una cama de terapia intensiva. Esto quiere decir que en el país debería haber 1.163 camas para este servicio, pero tan sólo hay 430, el 10% sin funcionar según el reportaje publicado el 4 de abril.

Por otro lado, en la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva hay 190 médicos especializados, cuando como mínimo se necesitan 500.

El coordinador del Ministerio de Salud en Chuquisaca, Enrique Díaz, enfatizó los pedidos que los médicos hicieron durante 14 años del gobierno del MAS para mejorar las condiciones de trabajo de estos profesionales.

Fuente: paginasiete.bo