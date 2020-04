Conmovedora versión de cuarentena de «Latinoamerica», de Calle 13: «Aquí estamos de pie…»

René cumple la cuarentena en su casa de Puerto Rico mientras que su hijo, Milo, lo hace con su mamá, Soledad Fandiño, en Buenos Aires. El niño también participó del reportaje de su papá a Fernández, enviándole dos preguntas a través de un video. “Presidente, ¿en la televisión hay fúbtol o no? ¿O grabaron fútbol para la gente que no vio algunos partidos?”, lo consultó, además de indagarlo sobre el lavado de manos. “El primer punto para Milo: no tenemos fútbol -respondió el dirigente-. Está suspendido, por la misma razón que no podemos escuchar a tu papá cantar en los estadios”.