Conoce el drama de casi 300 bolivianos que están varados en Antofagasta

Gobierno Regional habilitó liceo Mayor Bonilla y el liceo de La Portada para albergar a los trabajadores y sus familias.

“Solo queremos estar en nuestro país con nuestras familias”. Estas son las palabras de Jorge Corpus, uno de los casi 300 bolivianos que se encuentran varados en el Terminal de Buses de Antofagasta, luego de intentar regresar a su país.

Ha sido una travesía que inició en Melipilla y Rancagua, pues según indicó Jorge, todos los connacionales que se encuentran en la misma situación se desempeñaban como temporeros en las zonas señaladas, sin embargo, debido a la emergencia por Covid-19, muchos fueron desvinculados de sus labores.

A partir de allí, “y considerando que la vida es muy cara en Santiago tomamos la decisión de regresar todos los trabajadores juntos a nuestro país, por lo que decidimos comprar nuestros boletos con destino a Iquique y desde allí poder irnos. No obstante, y por desconocimiento, no sabíamos que no podíamos pasar debido a la alta cantidad de controles que existían por Semana Santa”.

Pese a los posibles problemas que pudieran enfrentar, el bus logró salir de Santiago y avanzar hasta el punto de control El Loa (a unas dos horas de Iquique), pero a su llegada, les indicaron que no podían ingresar a la región de Tarapacá, ya que se había realizado una ordenanza que prohíbe le ingreso de extranjeros a la zona. Según explicaron desde la Gobernación de Antofagasta, esta medida realizada en la región de Tarapacá, se debe a que existe una alta cantidad de inmigrantes que se encuentran imposibilitados de regresar debido al cierre de fronteras realizado por el Gobierno de Bolivia.

“Frente a esta situación, nos fuimos hacia Tocopilla donde pasamos la noche en una residencial. Intentamos pasar al día siguiente pero nuevamente no tuvimos oportunidad por lo que regresamos a Tocopilla y allí nos encontramos con más compatriotas que se encuentran en la misma situación que nosotros”, detalló el temporero.

Posterior a ello, y debido a la negativa de poder regresar a su país de origen, la gobernadora de Tocopilla, Daniela Vecchiola sostuvo una reunión con los trabajadores, indicándoles que debido a la situación sanitaria y la prohibición de trasladarse a un segundo domicilio, deberán regresar a Melipilla y Rancagua. Acto por el cual, llegaron a Antofagasta para posteriormente emprender destino a Santiago.

“Nosotros queremos realizar nuestra cuarentena, estamos conscientes del riesgo que existe, por lo mismo queremos ver la posibilidad de albergar en algún espacio y realizar la cuarentena hasta que nos podamos regresar a Bolivia”. Sin embargo, ayer a su llegada no concretaron una solución, teniendo que dormir al interior del mismo bus en el Terminal de Buses de la capital regional.

“Es muy doloroso todo lo que está pasando, me dan ganas de llorar de la impotencia y rabia respecto a nuestros gobernantes en Bolivia y no hacen nada por nosotros. Nos sabemos a quién quejarnos y con quien hablar, no tenemos dinero para seguir viviendo en el país, necesitamos una respuesta del gobierno boliviano. Llamé al cónsul de Bolivia en Iquique y no quiere saber nada de nosotros”, detalló el hombre. Jorge además señaló que, dentro del grupo, existen dos infantes de un año y otro de años y medio, además de una embarazada, quienes no tienen las condiciones necesarias para enfrentar esta situación.

Al respecto el Jefe de la Defensa, general José Miguel Aguirre rectificó que a estas personas, también se encuentran siete peruanos y dos colombianos en la misma situación. A su vez, el general indicó que ya se dispuso de dos recintos educacionales que funcionará como albergue para los trabajadores. Estos son el liceo Mayor Bonilla y el liceo de La Portada.

Asimismo, Aguirre agregó que se están considerando todo tipo de ayuda, en esta oportunidad catres y frazadas. Referente a la petición de estos ciudadanos de regresar a Bolivia, Aguirre añadió que el Gobierno Regional está gestionando con la Cancillería del Ministerio Relaciones Exteriores para que dé soluciones para que esta gente pueda volver a su país.

Fuente: soychile.cl