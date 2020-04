Cordero sugiere que Añez renuncie a su candidatura

martes, 7 de abril de 2020 · 11:16

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Una publicación del ministro de la Presidencia, Yerko Nuñez, sobre los «ataques» que recibe la presidenta transitoria, Jeanine Añez, que a su parecer buscan electoralizar la emergencia de salud por el coronavirus ha provocado varias reacciones. La última expresada por el Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien le contestó este martes al analista Carlos Cordero y apunta que esas intenciones develan un plan desestabilizador.

Cordero publicó en su cuenta de Twitter: “ Ministro @yerko_nuñez sería gran señal de inteligencia política que señora presidenta renuncie a candidatura de partido que fracasó en E2019 (Elecciones 2019). Emergencia sanitaria, postergación de E2020 (Elecciones 2020), desgasta gestión e imagen y no se traducirá en votos».

Ministro @yerko_nunez Sería gran señal de inteligencia política que sra presidenta renuncie a candidatura de partido que fracasó en E2019. Emergencia sanitaria, postergación de E2020, desgasta gestión e imagen y no se traducirá en votos. https://t.co/Xk416b2sA5 — Carlos Hugo Cordero Carraffa (@CCorderC) April 6, 2020

A lo que Murillo respondió en la misma red social, compartiendo la publicación de Cordero, que le parecía “triste” que se produzcan posiciones como esta y añadió que estas muestran un plan desestabilizador que no sólo es articulado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) sino que se trata de “socios” del candidato presidencial de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa.

“Triste, no soportaron y develan plan desestabilizador. Queda claro que no solo es el MÁS hay socios @carlosdmesag, para quienes no importa la defensa de la vida, para algunos todo es política. Todos contra quien nos defiende, mucha bajeza. Dios se apiade de sus almas”, publicó Murillo como una forma de respuesta a Cordero.