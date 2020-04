Coronavirus. Alberto Fernández, sobre los bancos: «Nadie preveía que iban a aparecer todos esos jubilados»

El presidente Alberto Fernández dijo hoy que está «preocupado, enojado y molesto» por lo que ocurrió ayer en las puertas de los bancos en todo el país, donde se formaron largas filas de jubilados y beneficiarios de asignaciones sociales. «Nadie preveía que iban a aparecer todos esos jubilados», dijo el mandatario, y manifestó su intención de que hoy mejore la situación con el nuevo cronograma de pagos según el número de documento.

«Cuando vi lo que había pasado ayer, dije ‘pucha, todo este esfuerzo lo ponemos en peligro ‘», indicó Fernández en declaraciones a radio Mitre y añadió que «hoy volveremos un poquito al orden».

Para el Presidente, el motivo del desborde en los bancos en la jornada de ayer fue que » se mezcló gente que fue a cobrar la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la ayuda especial que reciben los que están fuera del sistema con personas que no habían cobrado la jubilación en su momento y fueron a cobrar «. «Nadie preveía que iban a parecer todos esos jubilados que no habían cobrado y se generó el desplome que se armó», explicó Fernández.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Sobre este punto, el jefe de Estado profundizó en el accionar de los jubilados. » Hay muchísimos jubilados que seguramente por un tema generacional no usan los cajeros y prefieren cobrar por ventanilla. A ellos tenemos que hacerles un curso acelerado «. Además, se quejó porque a pesar de haber un cronograma de cobro los jubilados no lo respetaron. «Muchos abuelos dijeron ‘vamos banco a cobrar la jubilación que no cobramos en marzo'», dijo.

Además, el mandatario se lamentó de que en las largas colas que se vieron por televisión no se haya respetado la distancia social a pesar de las campañas de comunicación que existen al respecto. » Hay una campaña de saturación sobre el distanciamiento social y nadie la cumplió . Hay gente que no se entera de la gravedad de la situación», expresó.

Para que hoy no se repita la situación vivida ayer, Fernández indicó: «Hoy pusimos todos los cuidados y mandamos a sus casas a quienes no les toca cobrar «. » Hoy vamos a volver al orden «, aseguró. Además, reconoció la tarea a los intendentes del conurbano bonaerense ya que el problema, según el Presidente, la situación crítica ocurrió allí «porque ahí habita la mayor cantidad de gente».

Sin identificar responsables, el Presidente admitió errores en el operativo. » Alguien hizo mal las cosas. No tengo ninguna duda y por eso mi malestar también «. Sin embargo, agregó que «nadie presentó la renuncia». «Estamos trabajando mucho y nadie está pensando en renunciar «, confirmó.

Ayer, Eugenio Semino , defensor de la tercera edad, había pedido la renuncia del secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi , y del director de Anses, Alejandro Vanoli .

Salida de la cuarentena

Tal como lo había decretado al extender la cuarentena obligatoria , el Presidente reconoció que tiene «previsto que el domingo próximo se termine la cuarentena». A su vez, indicó que la forma en que se levantará el aislamiento se va a ir viendo «día a día».

» Tenemos que ver cómo evoluciona. Salir de la cuarentena tiene que ser una cosa muy cuidada «, dijo Fernández y dio un ejemplo de los problemas que afronta la salida de la cuarentena. «Nos llega una persona [infectada] de España y nos hace un estrago».

Sin embargo, el fin del aislamiento social preventivo y obligatorio será gradual. » Van a haber casos que tienen que seguir en cuarentena: los chicos seguirán sin ir al colegio, los empleados públicos seguirán haciendo teletrabajo, seguirá la cuarentena en los mayores adultos. Tendremos que ver cómo volver al trabajo poco a poco porque los servicios de transporte público son los pincipales lugares de transmisión», explicó el jefe de Estado.

Para ir reactivando las ramas productivas no esenciales, el Presidente recordó que ayer se reunió con la Cámara de Comercio, la CGT y la Unión Industrial Argentina (UIA) y les propuso llevar adelante «un comité con los epidemiólogos para ir flexibilizado la cuarentena» .

Fuente: lanacion.com.ar