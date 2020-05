Coronavirus en España: «Puede que la desescalada se retrase en Madrid y Cataluña»

«Es una evolución buena, pero tenemos que valorarla con mucha precaución, no tanto porque vaya a haber pasos atrás en este momento, sino porque puede llevarnos a una euforia que genere problemas más adelante», recuerda Simón. La incidencia es muy variable entre las comunidades autónomas, a juicio del experto: «La mitad de los nuevos casos se agrupan en dos únicas comunidades autónomas [Madrid y Cataluña]. Sabemos que hay ocho comunidades autónomas con una situación muy favorable».

Habrá franjas horarias para salir

El Ministerio de Sanidad ha decidido que finalmente habrá franjas horarias para organizar la salida de niños, mayores y deportistas. El titular de Sanidad, Salvador Illa, atiende así a las propuestas que algunos consejeros autonómicos le formularon para evitar las aglomeraciones a partir de este fin de semana. Tras participar esta mañana en la reunión del comité técnico de desescalada, Illa tenía previsto explicar el alcance y los detalles de la orden ministerial que determinará ese sistema de turnos, pero un retraso en la comparecencia hizo que tuviera que postergarla a esta tarde.

Después de la reunión con los expertos, Illa ha acudido al Congreso para someterse al control de la oposición en la Comisión de Sanidad semanal. Allí ha anunciado que se departamente prevé la confección de mascarillas a gran escala por parte de «importantes empresas españolas». Ha detallado que serán tanto higíenicas de tipo desechables como de varios usos y que se distribuirán en los centros comerciales y farmacias. Por otra parte, ha explicad que ya están en marcha 21 proyectos de investigación sobre el covid-10, tres más que una semana.

Sanidad anula un contrato de 5,1 millones

El Ministerio de Sanidad ha sufrido otro revés en la compra de material médico. El departamento de Salvador Illa ha tenido que cancelar un contrato para el suministro de 700.000 bastoncillos para test de covid-19 por las dudas sobre la solvencia del proveedor. El encargo, que ascendía a 5,1 millones de euros, fue adjudicado a dedo a una pequeña asesoría fiscal de Málaga llamada Value & Bro SLU, que carece de trabajadores y apenas facturó 4.300 euros en 2018, último ejercicio declarado.

La anulación del proceso se produjo formalmente el pasado lunes después de que varias informaciones alertaran de la escasa trayectoria y el ínfimo tamaño de la mercantil que recibió el encargo del Ministerio. Sanidad escogió a esta empresa sin concurso ni anuncio previos, amparándose en la situación de emergencia generada por la pandemia. El acuerdo se cerró el pasado 22 de abril a través de la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), heredero del antiguo Insalud y uno de los pocos organismos que quedaron en el Ministerio tras la transferencia de la Sanidad a todas las comunidades autónomas.

Bulos sobre el estudio de seroprevalencia

El Ministerio de Sanidad ha advertido de algunos bulos que circulan sobre el estudio de seroprevalencia que realiza desde el pasado 27 de abril entre la población española. En este sentido, ha aclarado que cuando se contacta con los posibles participantes nunca se solicitan datos bancarios ni tampoco la posilibidad de acceder al domicilio para la obtención de una muestra.

El proyecto, diseñado junto al Instituto de Salud Carlos III, el Instituto Nacional de Estadística y las comunidades autónomas para conocer el alcance real del coronavirus en España se realiza entre 90.000 ciudadanos que no están obligados a participar, pues tienen que dar de forma expresa su consentimiento. Las personas seleccionadas para participar en el estudio de seroprevalencia reciben las llamadas, mayoritariamente, desde su centro de salud o dispositivo asistencial al efecto. En algunas comunidades autónomas, este primer contacto telefónico será a través del servicio de cita habilitado por su sistema sanitario para este fin», aclara el ministerio a través de un comunicado.

Las CCAA se rebelan

La hoja de ruta para la desescalada, planteada por provincias por el gabinete de Pedro Sánchez, ha sido acogida con malestar por casi todas las autonomías con independencia de su color político. Tanto las gobernadas por formaciones nacionalistas o independentistas, País Vasco y Cataluña, como las que cuentan con presidentes socialistas o populares, Comunidad Valenciana, Aragón, Andalucía o Castilla y León, plantearon en la conferencia de presidentes del pasado domingo, 26 de abril, y en el consejo interterritorial de sanidad que reunió al ministro Salvador Illa con los consejeros fórmulas más detalladas que se ajusten mejor a la incidencia real del coronavirus en sus territorios, más allá de la división administrativa provincial. La preferencia mayoritaria es emplear los departamentos, áreas o distritos de salud como marco de referencia, aunque hay excepciones como la del PNV en el País Vasco, que propone un único ámbito de aplicación de las fases del desconfinamiento, la propia autonomía vasca.

Algunas de las comunidades no dan por perdido el debate y plantearán al Ejecutivo en fechas próximas propuestas de aplicación selectiva de las fases de desescalada con distinta intensidad dentro de las unidades provinciales. Es el caso de la Comunidad Valenciana. «Para nosotros el marco provincial no es el idóneo, es el de los departamentos de salud», ha manifestado este miércoles el presidente valenciano, Ximo Puig, aunque también ha reclamado no hacer de este asunto una confrontación política. Por su parte, la ‘consellera’ de Sanidad, la socialista Ana Barceló, ha justificado la posición del Gobierno en la complejidad desde la perspectiva del mando único de usar otra referencia que no fuera la provincia, pero ha señalado que el llamado plan de transición hacia la nueva normalidad permite a los territorios introducir matizaciones. «Lo acreditaremos. Nosotros pensamos que la unidad podría ser otra, nos decantamos por los departamentos de salud», ha afirmado en este sentido.

Ibiza y Menorca piden arrancar en la fase 1

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, solicitará este jueves al Ministerio de Sanidad que las islas de Menorca e Ibiza entren en la fase 1 de desescalada, junto con Formentera, el próximo 4 de mayo. «Entendemos que sanitariamente podríamos comenzar en fase 1 en las islas de Formentera, de Menorca e Ibiza el día 4 de mayo y prepararnos para que Mallorca lo haga el 11», ha indicado este miércoles en una rueda de prensa telemática.

Si la apertura en Baleares —a excepción de Mallorca— fuera posible, el lunes se aumentarían los controles en los puertos de Ibiza y de La Savina, y en caso de que Menorca entrase en fase 1, también se haría en los aeropuertos. Por otra parte, Armengol ha recordado que es fundamental la actitud de la población. El Consell de Ibiza ha aceptado la propuesta tras cosunltar consultar esta decisión con los alcaldes de los municipios de la isla, así como con los agentes sociales y económicos.

La Operación Paso del Estrecho, en el aire

La secretaria general de Transportes, María José Rallo, ha asegurado este jueves que «hay mucha incertidumbre para saber cómo se va a desarrollar» la Operación Paso del Estrecho 2020, en el marco de la cual cada año pasan de España a Marruecos más de tres millones de personas y cerca de un millón de vehículos. «Es prematuro hablar de cómo se va a desarrollar la Operación Paso del Estrecho», ha expresado durante la rueda de prensa tras la reunión del comité técnico de desescalada.

Rallo ha recordado que esa operación se gestiona de manera «coordinada» con el Ministerio del Interior, que participa activamente en el despliegue para que pueda desarrollarse. Hace unos diez días, el comisario principal de la Policía Nacional, José Antonio García Molina, ya admitió que la operación estaba en el aire por la crisis sanitaria actual. Tal y como apuntó entonces, sería aventurado confirmar si se va a hacer o no: «No lo puede contestar en este momento nadie».

Madrid alcanza las 100.000 multas

Madrid ha alcanzado los 100.000 multados por saltarse las medidas de confinamiento. Según ha comunicado la Delegación del Gobierno en la comunidad madrileña, este miércoles han sido propuestas para sanción 2.292 personas en la autonomía, lo que llevaría a la cifra de multados desde el pasado 16 de marzo hasta los 102.176. Con los datos de hoy, todavía pendientes de consolidar, las personas identificadas en la región ascienden a 1.024.477, las detenciones a 1.080 y los vehículos interceptados en la vía pública sin autorización para circular hasta los 31.895.

En el plano de la desescalada, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha prometido este miércoles que las familias van a poder hacer visitas a las residencias para acompañar a aquellas personas mayores que se encuentren en fase terminal. Se trata de una medida que forma parte de un protocolo de atención a pacientes y familias al final de la vida durante la epidemia de covid-19 y que va a permitir ese acompañamiento con todas las garantías de seguridad.

Así lo ha explicado la presidenta madrileña durante su comparecencia a petición propia en el Pleno de la Asamblea dedicado a la gestión de la crisis del SARS-CoV-2, donde ha tenido especial mención a los mayores. “Lo ocurrido en muchas residencias y en muchos domicilios particulares con nuestros mayores es lo más doloroso de estas durísimas semanas”, ha manifestado la presidenta, quien, no obstante, ha defendido las medidas puestas en marcha desde el comienzo de la emergencia sanitaria del covid-19, como el cierre de los centros de día, la limitación de las visitas a las residencias o la campaña publicitaria pidiendo que, ni los mayores, ni aquellos que trabajaban con ellos, utilizaran el transporte público para evitar contagios.

Por otro lado, la Asociación de El Defensor del Paciente también ha aprovechado este miércoles para dirigirse a la presidenta madrileña. La agrupación dedicada a denunciar negligencias médico-sanitarias ha amenazado a Isabel Díaz Ayuso con ir a la Fiscalía si no hace test al personal del centro de salud de los Cármenes, dependiente del Hospital Clínico San Carlos después de que una doctora de 38 años que trabajaba en este centro haya fallecido.

En un escrito firmado por la presidenta de la asociación, Carmen Flores, se traslada a la jefa del Ejecutivo autonómico la situación que están viviendo los profesionales de este centro de salud en el que no se han realizado test a sus trabajadores mientras que a «otros hospitales como el Doce de Octubre sí se les ha hecho». «Si de inmediato, no se le realizan los test ,la los trabajadores lo enviaremos a la Fiscalía por dejación funciones, poniendo en riesgo la vida de los trabajadores, de los centros y de los pacientes a sabiendas que ya ha habido un fallecimiento, por coronavirus», advierte la asociación.

El calendario de la desescalada

España pone rumbo oficialmente a la desescalada desde 4 de mayo, momento en que la mayor parte del territorio patrio iniciará la etapa de transición hacia el desconfinamiento. Este martes Pedro Sánchez presentó el plan que situará a España en la «nueva normalidad» a finales de junio si no hay ningún rebrote que obligue a dar marcha atrás en el relajamiento de las medidas de cuarentena obligatoria. En el transcurso de esas ocho semanas, el tiempo máximo que podría conllevar cada provincia o isla deberá recorrer cuatro fases. Todos los territorios partirán de la fase 0 el próximo 4 de mayo, salvo las islas de Formentera (Baleares) y La Graciosa, La Gomera y El Hierro (Canarias), que se situarán el próximo lunes en la etapa 1, dado el bajo nivel de contagios.

En esta etapa de «preparación», «se abrirán pequeños resquicios de actividad económica» con la apertura de locales o establecimientos con cita previa para la atención individual de los clientes como pueden ser los que ofrezcan comida para llevar así como también zonas de entrenamientos individuales para deportistas profesionales. Superada esta primera prueba, a partir del 11 de abril se daría paso a la fase 1 en aquellas regiones que cumplan con los indicadores establecido. Cuando llegue este momento, se procederá a la apertura de terrazas con una ocupación máxima del 30%, el de los lugares de culto con aforo limitiado, así como a la del pequeño comercio, que podrá abrir bajo condiciones estrictas de seguridad. Se reanudará también la actividad agroalimentaria y pesquera y se abrirán los hoteles a excepción de sus zonas comunes. «Bajo determinadas circunstancias», que todavía no se han hecho públicas, en esta fase se levantará la prohibición sobre la asistencia a velatorios.

Pasadas dos semanas, si los contagios no han aumentado, se llegará a la fase 2 o fase intermedia, en la que se abrirá el espacio interior de los locales con un aforo limitado y en el caso de la restauración, solo se permitirá la atención en la mesa, no en las barras. Se abrirán también los cines y los teatros con butacas preasignadas y limitación de aforo, y se permitirán los actos culturales a los que podrán acudir un máximo de 50 personas y al aire libre de menos de 400 siempre que los asistentes estén sentados. Por último llegará la fase 3, la última contemplada en el plan que llegará, si todos los plazos se ajustan a las dos semanas, a finales de junio. En ella se flexibilizará la movilidad y se permitirá un aforo del 50% en el ámbito comercial siempre con la condición de que se mantenga la distancia interpersonal de dos metros. En la restauración se suavizarán las medidas de aforo y ocupación, aunque se mantendrá un protocolo de distanciamiento.

Más de 227.000 muertos en todo el mundo

La pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 deja ya 3.195.316 personas contagiadas y 227.705 víctimas mortales en todo el mundo, según el balance de la Unviersidad Johns Hopkins, actualizado este jueves a las 9:30 horas. Estados Unidos sigue siendo el país más afectado, con 1.040.488 infectados y 60.999 muertos. Lo más preocupante es que en las últimas 24 horas ha vuelto a superar el umbra de los 25.000 casos en un solo día, al alcumular 27.300 nuevos positivos después de haber conseguido bajar esa cifra a 22.000.

España se mantiene un día más como el segundo país más afectado por número de contagios y el primero de Europa; seguida de Italia, que contabiliza menos personas contagiadas, 203.591, pero más muertos, 27.682; Francia, en cuarta posición con 166.543 casos y 24.121 muertos; y Reino Unido, a escasa distancia tras haber adelantado el miércoles a Alemania y sumar ya 166.441 positivos y 26.166 fallecidos, la cifra más alta de decesos tras las de Estados Unidos e Italia.

