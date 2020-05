Coronavirus: Ichilo se siente ‘bendecido’ y da fin al aislamiento de cinco sacerdotes

Cinco sacerdotes del municipio de Ichilo salieron del aislamiento después de 32 días. Eran contacto directo del caso tres, aunque ninguno de ellos presentó síntomas del coronavirus.

«San Carlos está bendecido, a pesar de tener un paciente positivos, el virus no se ha propagado y esperemos que siga así. Yo estoy feliz, siempre estuve preocupado llamado para saber de los padres y hoy me siento liberado, el municipio los necesita, le hacen mucha falta a la provincia porque ustedes llegan con la palabra de Dios a todos lados, lamentablemente hay mucha gente que no escucha», dijo el alcalde de Ichilo, Marco Áñez en un pequeño acto en presencia de los sacerdotes salesianos.

Los sacerdotes deberán cumplir con ciertas normas, entre ellas, salir a la calle solo el día que le corresponda de acuerdo al último dígito de su cédula de identidad, usar barbijo en lugares públicos y no abandonar el municipio.

El paciente tres tuvo ocho contacto directos y 13 indirectos en Ichilo.

El padre Robert agradeció el apoyo de los médicos y pidió seguir con humildad las enseñanzas de Cristo.

Fuente: Radio Televisión Ichilo