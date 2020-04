Covid-19: ¿fuente de lucro y poder?

Ni la cuarentena, ni la prisión – a causa de desacato practicado en Bolivia y otros lugares del mundo – parecen ser los únicos resultados de la gestión pública encaminada a paliar, al menos en parte, el virus que azota el planeta. En efecto, el mundo olvida que detrás de una inmensa cortina de humo hay muchos empresarios y trabajadores que lucran como consecuencia de la así llamada pandemia: desde youtubers, hasta psicólogos, psiquiatras, medios de comunicación social, y altas esferas de los gobiernos de los cinco continentes.

¿Cuántas horas los mass media dedican al COVID-19, y cuántas a pandemias más mortales como el VIH?. ¿Los efectos en la salud de las personas como consecuencia de una cuarentena afectan a la salud mental y física, y en qué magnitud?. ¿La administración pública hace más politiquería que verdadera política sanitaria?.

En lo que a mí refiere, soy un escéptico de las recetas ya dadas, porque descreo de la generalidad de los periodistas y de los políticos. Mientras los primeros sólo pretenden mayores niveles de rating y los segundos mayor concentración de poder, está muy claro que deberíamos ser al menos algo más analíticos en cuanto a las soluciones y situaciones que se muestran. Porque, y esto lo hemos visto en Japón por citar uno de muchos ejemplos, no existe tal cuarentena. En efecto, si bien muchos japoneses han continuado sus rutinas, el gobierno ha estado trabajando desde el comienzo de la epidemia en focalizar a los “grupos de contagio” para evitar confinamientos como los de Europa o América. ¿La solución global entonces pasa por elevar el control de las medidas sanitarias y concientización de los ciudadanos o por el totalitarismo que increpa: “cárcel para quién salga de la casa”?.

No soy, y así lo reconozco, médico o profesional de las ciencias médicas y afines para otorgar definiciones ajustadas al hecho. Pero si hemos evidenciado otras contradicciones sorprendentes y no menores: mientras una buena parte de la comunidad científica no halla remedio alguno, el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, según agencias de noticias, continúa insistiendo en que la hidroxicloroquina es la mejor opción para combatir el coronavirus, de hecho, reveló que la Unión Americana adquirió 29 millones de píldoras de este activo antimalárico para dar batalla al COVID-19, puesto que, de acuerdo al mismo Trump, no hay tiempo para las investigaciones científicas y se debe actuar de inmediato. Paralelamente en Brasil, reportajes de prensa dan cuenta que una comunidad científica asentada en San Pablo, principalmente, ven con optimismo el tratamiento de la cloroquina.

Sea o no éste el caso, lo cierto es que muchos nos preguntamos si los sacrificios de cuarentena en masa, son verdadero remedio o algo peor que la enfermedad. A no ignorar que a causa de dicho confinamiento, muchas personas se quedaron ya sin trabajo, muchos empleadores sin empresa alguna, y cómo no, habrán o ya existen en el orbe, muchos muertos por falta de buena alimentación (sino de hambre), diabetes, hipertensión, suicidio, y un sinnúmero de enfermedades derivadas principalmente de la falta de actividad física, y mantenimiento de una buena salud mental.

