Covid-19: Por falta de reactivos e infraestructura 6 departamentos no realizan pruebas

Por falta de reactivos para los laboratorios GeneXpert y la preparación de la infraestructura para los laboratorios PCR-RT, seis departamentos del país aun no realizan pruebas de diagnóstico del Covid-19. Luego de un mes y medio de la detección del primer caso positivo de coronavirus, las muestras de los pacientes de Oruro, Potosí, Tarija, Beni, Pando y Chuquisaca todavía viajan por horas para llegar hasta los tres laboratorios habilitados del eje troncal.

«Estamos mandando las pruebas por tierra y cuando hay la posibilidad por vía aérea, ya sea a Santa Cruz o La Paz», explicó el director del Sedes Tarija, Paul Castellanos.

La situación es la misma en Potosí, donde el martes pasado hubo una protesta que exigía la implementación de laboratorios. En Chuquisaca se decidió habilitar el GeneXpert que se usa en los laboratorios para detectar tuberculosis o VIH.

Los laboraorios PCR-RT comprenden un termociclador de gran capacidad, mientras que los GeneXpert acortan el tiempo de resultados pero con menos pruebas en cada ciclo.

«Actualmente, en el país están funcionado tres laboratorios de diagnóstico de Reacción en Cadena de la Polimerasa en Tiempo Real (PCR-RT) uno en Santa Cruz (Cenotrop), otro Cochabamba (LRC) y el tercero en La Paz (Inlasa). Hay otros tres que están en la última fase de implementación en Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca», manifestó el ministro de Salud, Marcelo Navajas en una videoconferencia.

Explicó que otros 10 equipos de diagnóstico GeneXpert son implementados en establecimientos de salud de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Pando, Beni, Oruro y Potosí. No precisó cuándo entrarán en funcionamiento o cuando llegarán los reactivos para los mismos.

Estos equipos llegaron al país el 2 de abril de la mano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La donación pretendía implementar 13 laboratorios en el país: tres PCR-RT y 10 GeneXpert.

Todos al eje troncal

«Todavía no tenemos laboratorios en Potosí y muchos menos reactivos. Las pruebas las mandamos hasta Inlasa en La Paz y en algún caso al Cenotrop en Santa Cruz. Los resultados tardan unos cinco días y en algún caso hasta una semana. La muestras se van por tierra y si hay suerte y hay algún vuelo habilitado, se manda vía aérea», señaló el médico y miembro del Comité Cívico de Potosí, Nelson Gutiérrez.

El martes pasado, los habitantes de la Villa imperial reventaron petardos, golpearon cacerolas y otros metales en protesta por la falta de laboratorios en este departamento. Días después el Gobierno confirmó que adicionalmente un laboratorio PCR-RT sería instalado en Potosí donde se tenía previsto solo la instalación de uno GenXpert.

«Potosí tendrá dos laboratorios. El GeneXpert tiene capacidad para cuatro pruebas por ciclo mientras que el otro tiene más capacidad porque es un termociclador, va a llegar pero se necesita que esté lista la infraestructura», señaló Navajas.

En Chuquisaca tampoco se hacen las pruebas, por ese motivo una delegación del Sedes se desplazó hasta La Paz para sostener una reunión con el gobierno central y ver la implementación de los equipos de diagnóstico. Si bien obtuvieron respuestas, estas aún son lejanas.

«El municipio cumplió con todo lo acordado para dar curso a la implementación. La infraestructura necesaria ya está lista y Tenemos información que personas del PNUD estarán en Sucre la siguiente semana para instalar los últimos equipos. Pero nos indicaron que los reactivos estarán disponibles en el país en junio debido a la carencia en todo el mundo», manifestó la secretaria municipal de Salud de Sucre, Ninel Loredo.

Explicó que por la emergencia, el comité insterinstitucional se reunió el jueves y tomó la decisión de habilitar el equipo GeneXpert de los laboratorios de Tuberculosis y VIH. Con esta medida se esperaba iniciar las pruebas a la brevedad posible. Sin embargo, la empresa distribuidora de los cartuchos necesarios para los exámenes anunció que podrá entregar los insumos a mediados de mayo.

De igual forma, desde el sur del país, las muestras tomadas en Tarija son enviadas a La Paz y Santa Cruz en viajes largos que prácticamente atraviesan todo el territorio boliviano. «Cuando tenemos el apoyo del Ministerio de Salud salen por tierra y gracias al comandante de la Fuerza Aérea a veces logramos que salgan en un una avioneta», contó Castellanos.

Ante la tardanza, el gobernador Adrián Oliva anuncio en sus redes sociales el inicio de pruebas rápidas gestionadas por la Gobernación.

Castellanos Indicó que para la instalación del laboratorio PCR-RT la Gobernación está a punto de terminar las obras civiles en una infraestructura del Sedes. «En la semana ya estamos esperando la llegada del personal que hará la instalación y calibración del termociclador».

Pero al igual que Chuquisaca, Potosí y los otros departamentos donde se comprometió la instalación de laboratorios, Tarija está a la merced de que haya reactivos disponibles.

Tres centros de detección están en etapa final de implementación.

Bolivia hace 0,4 pruebas por cada mil habitantes

Hasta el jueves 23 de abril, según los reportes epidemiológicos, en el país había 703 casos positivos de coronavirus y 4.292 descartados, es decir se que habían hecho 4.995 pruebas de Covid-19. La cifra muestra que se realizan alrededor de 0,4 test por cada mil habitantes, uno de los datos más bajos de la región.

Una publicación científica de Our World in Data señala que Argentina realiza 0,5 pruebas de coronavirus por cada mil habitantes, Chile 4,6, Ecuador 1,4 y Perú 2,2.

En su informe oficial del domingo 19 de abril -cuando las pruebas pasaban las 3.900- el ministro de Salud Marcelo Navajas indicó que esta es una cifra baja debido a la falta de reactivos. Explicó que por este motivo se ordenó la priorización de los test.

«Es bajo, no podemos compararnos con países que han hecho más pruebas por el simple hecho de que no las tenemos. Es fácil pedir que se hagan más pero no hay con qué. Las que se han adquirido ya están en camino y las que tenemos son las que nos permiten contener la emergencia», explicó Navajas.

Los reportes epidemiológicos también muestran que desde el 10 de marzo, cuando se confirmó el primer caso positivo en el país, se realizó -en promedio- 111 pruebas diarias. La cifra está lejos de la meta de 3.102 pruebas día que el Boletín Informativo del Ministerio de Salud -emitido el 20 de abril- estima como resultado del refuerzo de los laboratorios en los nueve departamentos.

El documento toma en cuenta los tres PCR-RT que están en funcionamiento y los tres que están en plena implementación, además de los 10 laboratorios GeneXpert que aun no funcionan y otros 10 privados habilitados.

El embajador de Ciencia y Tecnolosgía Mohammed Mostajo explicó que cada GeneXpert puede procesar de 40 a 50 pruebas día, mientras que los termocicladores de los equipos PCR-RT pueden procesar hasta 180. Bajo estos parámetros en los 16 laboratorios públicos se alcanzaría 1.760 pruebas diarias. Sin embargo esto también dependerá de la disponibilidad de reactivos en el país.

«Como país hemos entrado al final a la cadena de compras. Hay toda la intención pero aquí no es solo el tener el dinero, porque los países no están produciendo lo suficiente», dijo Navajas.

Mostajo agregó que Bolivia está en la lista y que aunque no hay fechas exactas se espera que el PNUD pueda hacer la entrega de los cartuchos para los laboratorios en las próximas semanas.

Infraestructuras se acondicionan para recibir los equipos.

Beni tendrá tres laboratorios GeneXpert descentralizados

El Beni, departamento que hasta hace una semana no presentaba casos positivos, recibirá tres laboratorios descentralizados. Aun no se tiene fecha para su puesta en marcha y sus pruebas continúan siendo realizadas en Santa Cruz.

«Sabemos que Beni ha sido siempre olvidado, no solo en el tema salud sino en el tema de carreteras. Por este motivo se ha decidido descentralizar el diagnóstico y en lugar de tener un solo laboratorio se tendrá tres GeneXpert en Trinidad, Riberalta y Rurrenabaque», dijo el embajador de Ciencia y Tecnología, Mohammed Mostajo.

Explicó que esto permitirá al departamento tener la misma capacidad de pruebas que un equipo termociclador como el que tienen otros regiones.

«Ambos tipos de laboratorios tienen la misma fiabilidad. Pero los GeneXpert nos permitirá actuar de acuerdo a la enorme geografía del departamento y superar la dificultad de transporte por el mal estado de las carreteras», sostuvo la autoridad.

Pandemia en Bolivia

En diciembre pasado un nuevo virus alarmó al mundo cuando el Gobierno chino admitió que se trataba de un patógeno desconocido que representaba un riesgo.

pasado un nuevo virus alarmó al mundo cuando el Gobierno chino admitió que se trataba de un patógeno desconocido que representaba un riesgo. Marzo 10 Bolivia confirmó la presencia de dos personas infectadas con el Covid-19. Ambos casos eran importados y fueron identificados en Santa Cruz y Oruro. De inmediato se hizo seguimiento.

Bolivia confirmó la presencia de dos personas infectadas con el Covid-19. Ambos casos eran importados y fueron identificados en Santa Cruz y Oruro. De inmediato se hizo seguimiento. Marzo 11 Santa Cruz confirmó el tercer caso, se trataba de un joven de 22 años. En Oruro el municipio dicta la suspensión de las actividades escolares para evitar la propagación de la enfermedad.

Santa Cruz confirmó el tercer caso, se trataba de un joven de 22 años. En Oruro el municipio dicta la suspensión de las actividades escolares para evitar la propagación de la enfermedad. Marzo 13 Los casos del país se subieron de tres a 10. Si bien los primeros eran importados los siete siguientes ya eran de contagio local en Oruro. Las autoridades se declararon en máxima alerta.

Los casos del país se subieron de tres a 10. Si bien los primeros eran importados los siete siguientes ya eran de contagio local en Oruro. Las autoridades se declararon en máxima alerta. Marzo 16 El Gobierno dicto cinco medidas pero Oruro decidió entrar en cuarentena total. La Presidenta no dicto el aislamiento parcial hasta un día después.

El Gobierno dicto cinco medidas pero Oruro decidió entrar en cuarentena total. La Presidenta no dicto el aislamiento parcial hasta un día después. Marzo 21 La primera mandataria decreto la cuarentena total y ocho días después se registra las primeras muertes por complicaciones del coronavirus. Uno de los decesos fue en Santa Cruz y el otro en Patacamaya.

La primera mandataria decreto la cuarentena total y ocho días después se registra las primeras muertes por complicaciones del coronavirus. Uno de los decesos fue en Santa Cruz y el otro en Patacamaya. Abril 15 La cuarentena fue extendida hasta fin de me ante el incremento de casos. Debido a las consecuencias sociales se amplió y anunció nuevas ayudas económicas para las familias bolivianas.

Fuente: paginasiete.bo