Debate sobre el uso de la inteligencia artificial para detectar el coronavirus COVID-19: ¿es más fiable el ojo humano o la máquina?

Sin embargo, no todos han mostrado tanto entusiasmo. “He revisado el trabajo sobre IA y COVID, y no soy una gran fan”, dijo a Stat Ella Kazerooni, radióloga del Centro Médico de la Universidad de Michigan. Su duda principal es si la IA puede diferenciar entre el cuadro que causa en los pulmones el nuevo coronavirus y el que causan otras enfermedades del tracto respiratorio inferior, dado que “los sistemas han sido entrenados para enfocarse sobre todo en pacientes enfermos de gravedad, y no representan los matices que se encuentran en los escenarios clínicos reales”. Es decir que si sólo se tienen escaneos normales y escaneos anormales, pero nada en el medio, la IA “no resulta muy útil”.