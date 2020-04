Domingo de Ramos: una patrulla con la Virgen de Copacabana recorrerá las calles

Sociedad

En medio de la crisis sanitaria y la cuarentena total por el coronavirus, religiosos y policías acordaron recorrer este domingo las principales calles de la ciudad de La Paz con la imagen de la Virgen de Copacabana en una patrulla. El mensaje será “alentar la esperanza de los fieles” con rezos en Domingo de Ramos.

El recorrido comenzará a las 8:00 en la Catedral Castrense, en Irpavi, hacia la plaza Abaroa, pasará por el Comando de la Policía, luego recorrerá las diferentes calles del centro y terminará de nuevo en la zona de Irpavi.

“La virgen María te visitará. Así como estaba en el sufrimiento de su hijo, hoy te acompaña en estos momentos de dolor, pero no perdamos la esperanza. Nuestra madre está junto a nosotros. Ella invocará la gracia de Dios para nuestra salvación. Saludemosla con un Ave María cuando la veamos pasar por nuestra calle.”, se anuncia en un video de la Conferencia Episcopal Boliviana.

La actividad religiosa fue cuestionada por periodistas por efectuarse en medio de la cuarentena total. “No vamos a romper ninguna norma porque no vamos a ir a pie. Vamos a hacerla en una patrulla de la Policía. Es una acción de fe, pidiendo que nuestra madre interceda por nosotros”, respondió el padre Luis Miguel, sacerdote Castrense, Delegado de comunicación del Obispado Castrense

Explicó que el pueblo tiene miedo, no le gusta estar encerrado y por eso pedirán a Dios por ellos. El Monseñor Fernando Bascopé remarcó que es una actividad sin participación de los fieles.En el vehículo habrá sacerdotes rezando.

“La Policía y los Militares tienen una profunda devoción a la Virgen. Ahora, por el Inicio de la Semana Santa, quieren alentar la fe de los fieles”, agregó el Monseñor Bascope.