Doria Medina dona material de bioseguridad para trabajadores de los hospitales de El Alto

Samuel Doria Medina se sumó a las gestiones que realiza la Alcaldía de El Alto para proveer bioseguridad en los hospitales frente a la expansión del Covid 19. En esta oportunidad, entregó 500 mascaras de protección ocular y 80 trajes de protección para los trabajadores de salud de esa ciudad.

Samuel contó que todos los materiales habían sido producidos por empresarios de El Alto. “Hace varias semanas que estoy difundiendo el mismo mensaje a los emprendedores de todo el país. Los artesanos y empresarios que se adapten rápidamente a lo que estamos viviendo son los que tienen más posibilidades de sobrevivir a la crisis económica que la epidemia está trayendo, en todo el mundo”, señaló. Así como la epidemia cierra algunas posibilidades de negocio que existían en el pasado, también abre otras relacionadas, por ejemplo, con la limpieza y la bioseguridad.

Doria Medina explicó también que la calidad de los bienes producidos en Bolivia todavía no permite usar estos trajes y visores en el cuidado mismo de los enfermos, pero es suficiente para personal de hospitales que no tengan contacto directo y constante con el virus, como la gente de recepción, los trabajadores que lavan las vajillas y la ropa general del hospital, los que limpian áreas no especializadas para pacientes de Covid 19. Dijo que esperaba que la producción artesanal boliviana se hiciera más y más sofisticada con el paso del tiempo.

Por su parte, la alcaldesa agradeció a Samuel por su aporte y le pidió que siguiera acompañando con su filantropía la gestión de la Alcaldía de El Alto. “Todos queremos que la emergencia pase, pero eso no va a ser rápido. Así que debemos unir todos nuestros esfuerzos para resistir la situación lo más que podamos”, señaló Soledad al confirmar que la Alcaldía también adquirió 8 cámaras de desinfección para los principales centros de salud.

La entrega es parte de una inversión de 100.000 bolivianos que se realizará para equipar a quienes ocupan la primera línea en la lucha contra el coronavirus, 78.000 bolivianos serán provistos por el Gobierno Municipal y el resto por Samuel Doria Medina.

“Mi propósito es acompañar al pueblo boliviano y, por supuesto, al pueblo alteño, en esta situación de vulnerabilidad que estamos viviendo. Ayer luchábamos por la democracia; hoy luchamos por la vida. Y hoy igual que ayer, lograremos finalmente nuestra meta”, declaró.

Fuente: UN