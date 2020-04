Doria Medina: “El país ha comprado 380.000 pruebas de coronavirus”

La demanda de nuevos tests para el control de coronavirus en Bolivia será satisfecha en los próximos días y semanas, gracias a la importación paulatina de varios lotes de kits de estas pruebas, dijo el empresario Samuel Doria Medina.

“Un primer lote de 32.000 pruebas llegará el 5 de mayo, como producto de una compra rápida hecha con recursos prestados por el Banco Mundial para cubrir la carestía actual. Hay que tomar en cuenta que el mercado de tests sufre una sobredemanda y que hay una dura competencia entre todos los países para hacerse de este material, que, como todos sabemos, es fundamental para controlar la pandemia”, señaló Doria Medina.

Después de ese primer despacho, en las siguientes semanas y meses, llegarán al país otros con 208.000 pruebas moleculares. De este modo, se empleará los recursos prestados al país por el Banco Mundial en la adquisición de 240.000 pruebas.

Por otro lado, el país está adquiriendo 70.000 kits a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), usando para ello el dinero donado por los empresarios bolivianos, entre ellos Samuel Doria Medina, para apoyar al Estado en la lucha contra el coronavirus.

Estos dos grandes lotes suman 310.000 tests: 280 mil traídos con fondos del Banco Mundial y 70.000 con recursos privados.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Salud está comprando, a través del PNUD, con otro financiamiento, 70.000 kits. Estos son diferentes que los otros. Se trata de “cartuchos” de testeo rápido. Sin embargo, son de alta calidad y, por tanto, de alta fiabilidad.

De este modo, en los siguientes meses el país podrá usar, en total, 380.000 tests, lo que satisfará las necesidades iniciales para el monitoreo y el control de la epidemia.

“Aunque se trata de una importante cantidad de material y un esfuerzo económico y logístico importante, no podemos despilfarrar estas pruebas, no podemos darnos ese lujo; por eso deben aplicarse cumpliendo protocolos que sean establecidos por el Ministerio de Salud”, señaló Doria Medina. El empresario pidió que las personas que no tienen molestias no intenten usar de los tests simplemente para descartar la enfermedad por razones psicológicas.

