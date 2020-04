DT de club panameño pidió fichar al boliviano Kevin Ríos

Buenas noticias para el delantero montereño Kevin Ríos Parada. El argentino Miguel Ángel Zahzú le habló en días pasados para que forme parte del equipo que dirige en el fútbol de Panamá, el club Deportivo Atlético Chiriquí.

Ríos conoció a Zahzú cuando el DT dirigió en 2018 a Aurora. Pese a que no llegó a defender los colores del “equipo del pueblo” en esa temporada porque pese a tener la aprobación del entrenador, luego de hacer la pretemporada en Cochabamba, Guabirá impidió su fichaje tomando en cuenta que aún mantenía contrato con los azucareros, el club que lo formó.

“En ese corto tiempo de pretemporada me vio y le gustó mi forma de jugar. Eso originó que ahora me busque y haya hablado con la dirigencia del club panameño, que está a la espera de que se acabe el periodo de la cuarentena por el coronavirus para que pueda viajar y cerrar el fichaje”, contó el atacante de 22 años y que ahora radica en La Paz porque a principio de año fichó en club Fatic para jugar en torneo local y con el objetivo de buscar una clasificación al Nacional B.

Rios explicó que tiene contrato por un año con Fatic, representativo que participa en el campeonato de la Primera A y en el que ya marcó siete goles en cinco fechas. “Estoy seguro que con la dirigencia de Fatic no habrá problemas si hablo de mi desvinculación para irme a Panamá. Son buenos dirigentes y confío en que no me harán problema”, dijo el atacante de 1.82 metros de estatura y que el 2014 llegó a Guabirá tras destacar en los Juegos Plurinacionales.

Juan Carlos Sánchez, ex goleador de Guabirá y Blooming, fue el que le permitió fichar en el equipo azucarero y Fernando Ochoaizpur fue el que lo hizo debutar en el campeonato de la Asociación Cruceña.

En 2015 formó parte del equipo que disputó el Nacional B bajo el mando técnico de Federico Justiniano y el que lo hizo debutar el 2016 en la Liga del Fútbol Profesional Boliviano. En esa temporada alternó con el equipo de Reserva que dirigió el paraguayo Hugo Sosa en que fue el máximo goleador del torneo promocional con 13 anotaciones.

“No he tenido suerte con los entrenadores del equipo profesional. Por esta situación el 2017 me fui a jugar a Tarija para Atlético Bermejo y el 2018 a Indepediente Unido de Yacuiba en el que hice 104 goles entre el torneo local, el provincial y el Nacional B”, contó.

El buen rendimiento en Yacuiba originó que vuelva a Guabirá el año pasado. Jugó poco, pero los aprovechó bien, pues incluso llegó a jugar la Copa Sudamericana de 2019. Ese año marcó cuatro goles en el torneo Clausura.

«Ojalá se concrete mi ida a Panamá. Estoy contento por esta propuesta. Será mi primera experiencia internacional», puntualizó.

Fuente: https://eldeber.com.bo