El fútbol se solidariza con la gente que la pasa mal

El presidente de la FBF, al igual que el de Blooming, Oriente Petrolero, The Strongest, Guabirá y Always Ready repartieron alimentos en sus respectivas regiones. Ex futbolistas como Álvaro Peña y Nery Quintana comandan operativos de ayuda.

Carlos Jordan Paz



Un sentimiento de solidaridad invade a la gente del fútbol en el país. Dirigentes, ex futbolistas y jugadores activos destacan por su sensibilidad hacia la gente que en estos momentos necesitan ayuda para capear sus necesidades en esta larga cuarentena que afronta la gente por el Covid-19.

Es el caso del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, César Salinas, quien junto a su esposa, Inés Quispe, titular del club The Strongest, se han propuesto ayudar a 500 familias paceñas con insumos domésticos. Empezaron el viernes en El Alto y esta semana lo harán en las periferias de la capital paceña.

Blooming no se quedó atrás. El directorio que encabeza Juan Jordán puso a trabajar a todos sus colaboradores para repartir bolsas con alimentos en los barrios cruceños y, además, puso a disposición el albergue celeste para que autoridades locales puedan utilizarlos para enfermos con el coronavirus.

Al igual que los académicos, Rafael Paz, presidente de Guabirá, anunció que la sede deportiva del club norteño también es otra opción para la gente de salubridad de Montero.

Oriente Petrolero y Alwys Ready también mostrado su lado solidario. Los refineros repartieron víveres a vecinos de la avenida Luján y los millonarios paceños hicieron lo propio en El Alto.

Desde Cobija, Pando, también se conoció que Marco Rodríguez, vicepresidente de la FBF, ayudó a gente necesitada con la distribución de alimentos.

Ex futbolistas como Álvaro Peña y Nery Quintana hacen un gran trabajo en este sentido. El ex goleador nacional utiliza su propio vehículo y con el apoyo de la policía entrega bolsas de alimentos a gente de los barrios más alejados de la capital cruceña. El ahora entrenador destaca en cada entrega el apoyo de sus amigos que con sus donaciones hacen posible que él alivie el hambre de muchas personas.

Quintana es un reconocido entrenador de arqueros y predicador evangélico. Con sus familiares y hermanos de su iglesia preparan comida para los vecinos que la necesitan de la zona Estación Argentina.

Fuente: https://eldeber.com.bo