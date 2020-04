El viacrucis de un médico de Warnes para conseguir su diagnóstico de coronavirus

A través de un archivo de audio que circuló en las redes sociales se reveló el viacrucis que un médico de Warnes tuvo que pasar para ser diagnosticado y aislado por coronavirus. El profesional que ejerce la medicina general desde hace 15 años trabaja en el centro de Salud Ignacio Warnes, donde asegura se contagió de Covid 19.

«Lamentablemente hace un mes estoy pidiendo equipos de bioseguridad», se oye en el audio del médico que está aislado en su domicilio en Montero y que contagió a su pareja.

El médico empezó a reportar los síntomas durante un turno de fin de semana en el centro de salud, «Yo sentí un cansancio dentro de mí, empecé a presentar diaforesis (sudoración abundante); al día siguiente, una debilidad, después prurito faríngeo (picor de garganta), me empezó a acompañar un dolor de cabeza, después las mialgias, fiebre y así fueron aumentando los síntomas, no fue todo de golpe», relató el galeno, quien al sentir que empeoraba se contactó con el encargado de laboratorio de la red de salud de Warnes para que se le aplique el test de coronavirus.

«Me dijo que no podía tomarme la muestra porque no había las condiciones, ya que no teníamos equipo de bioseguridad y que no exagere, que me haga hacer las pruebas nomás de dengue», declaró el profesional cuyo cuadro clínico empeoraba cada día.

El médico se realizó la prueba de dengue y salió positivo, pero pronto presentó mucha dificultad respiratoria, por lo que descartó que sea un diagnóstico correcto.

«Me vi delicado de salud y ya no pude asistir a mi centro de trabajo, me vi forzado a quedarme en casa porque ya no tenía fuerzas y no podía caminar», contó el médico, quien el viernes 27 de marzo contactó a sus superiores para reportar su estado de salud y, según su testimonio, lejos de encontrar ayuda recibió reproches por su ausencia.

«No recibo ningún tipo de ayuda de Warnes, es más, ni me pagan hace varios meses», comentó entre sollozos de impotencia, antes de agradecer a sus colegas de Montero, quienes le llevaron víveres para que pueda soportar el aislamiento.

Por último, el galeno se realizó la prueba de Covid 19 el sábado 28 de marzo por iniciativa propia en Montero y recibió el resultado por teléfono el lunes 30 de marzo

