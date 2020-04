Elecciones en Estados Unidos: quiénes son las principales candidatas a vicepresidente por la lista del demócrata Joe Biden

Fue la mujer que más lejos llegó en la primaria demócrata. Senadora por Massachussets no tuvo buenos resultados en las urnas, pero posee un gran número de seguidores dentro del ala más progresista del partido –ese sector que Joe Biden no está tan seguro de convencer. Al terminar su campaña se creía que apoyaría a Bernie Sanders, por afinidad ideológica, pero no lo hizo.