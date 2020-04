Hace algunos días el Banco Central de Bolivia (BCB), compró bonos del TGN a las Administradoras de Fondos de Pensiones, medida con la que «inyectará» mas 3400 millones de bolivianos a la economía nacional para garantizar su estabilidad ante posibles efectos del coronavirus. Ante este evento, algún sector profesional expresa su temor ante una posible inflación por una «emisión monetaria inorgánica».

Es bueno aclarar que el BCB está aplicando una herramienta de política monetaria

“no convencional”, y que si bien va contra la cuenta «emisión monetaria», esta no implica una impresión de billetes, como muchos sectores de la población creen, en realidad hay un «cambio de bolsillo» del «dinero electrónico» en poder del BCB que pasa a manos del sector financiero en forma de Depósitos a Plazo Fijo para finalmente insertar los recursos a la población (en forma de créditos), por lo tanto la Base Monetaria no se ve incrementada, si lo hará la Oferta Monetaria. La inflación el año 2019 fue de 1.47% y hasta marzo del 2020 ha llegado al 0.1 % negativo. Creo que es necesario aclarar el tema para no generar un problema de «expectativas racionales» a esta ya complicada situación.

Por otro lado, un aspecto no menos importante es el destino que dará el sistema financiero a estos recursos, puesto que debemos tomar en cuenta que el sector productivo es el más golpeado por la crisis generada por el COVID19 y que las PYME’s generan el 70% del empleo en nuestro país, por lo tanto en orden de salvaguardar esas fuentes de ingresos debemos priorizar los “créditos blandos” al sector y también con la finalizada de evitar un “shock de oferta” mayor al actual, que pueda conllevar algún estrés inflacionario en un mediano plazo.

MSc. Juan Pablo Suárez S.

VICEPRESIDENTE – Colegio de Economistas de Santa Cruz

SECRETARIO GRAL. – Colegio Nal. de Economistas de Bolivia

DIRECTOR – Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios