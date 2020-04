¿En La Paz hay casos positivos de Covid-19 que están ocultos?

El atraso en los análisis apunta a un posible alto número de casos no registrados, según la epidemióloga Wayra Paz.

Página Siete Digital / La Paz

A pocos días de cumplir un mes desde el primer caso de coronavirus en Bolivia, los diagnósticos positivos y los fallecidos se han ido acumulando diariamente. De acuerdo con los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Salud, el país registra 139 pacientes con Covid-19 y 10 decesos, lo que supone una tasa de letalidad cercana al 7%.

Si bien esta cifra no es del todo desproporcionada respecto a otras regiones, llama la atención que Bolivia cuente con una mortalidad más cercana a países considerados críticos que a vecinos de la región, que registraron sus primeros casos en fechas cercanas.

La epidemióloga Wayra Paz opina que este desfase entre el número de positivos registrados y el de contagios real, se debe principalmente a la falta de laboratorios en el país. «Todos los países tienen subregistro de casos confirmados y más el nuestro porque hasta hace una semana solo teníamos un departamento haciendo pruebas de buena forma», señaló la trabajadora de salud.

«Según sé, los Sedes están teniendo problemas para hacer todo el seguimiento y todas las pruebas que hay que hacer. Yo creo que en una semana, cuando ampliemos nuestra capacidad de tests, vamos a tener una medida más cercana a la real», sostuvo.

La situación es aún más llamativa una vez que se analiza las cifras de cada departamento. Santa Cruz es la región más golpeada por la pandemia con 74 casos positivos y cinco fallecidos, seguido por Cochabamba con 24 contagios sin muertos, y La Paz con 20 positivos y 5 decesos. De los tres departamentos, La Paz es el departamento que registra la mayor tasa de letalidad del país con un porcentaje del 25%. Una cifra que, de acuerdo con el secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, Óscar Urenda, expone una posible situación de casos positivos no registrados.

“Yo creo que aún no hemos llegado a una situación de crisis y no es por pesimista, tengo temor por una sencilla razón: mi porcentaje de fallecidos no coincide con el porcentaje internacional”, afirmó Urenda este jueves, en una entrevista con Página Siete. “Me preocupa La Paz, porque La Paz tiene un porcentaje de fallecidos del 25%, hay mucha población oculta que está con positivo y por eso la importancia de la cuarentena”, añadió.

La Paz está casi en la misma situación que España, por ejemplo, que cuenta con una tasa de letalidad mayor al 9% e Italia supera el 12%, mientras que Estados Unidos, pese a ser el país con más positivos en el mundo, registra una mortalidad del 2,4% y Argentina una del 2,9%. Estos porcentajes son calculados de acuerdo con los últimos datos proporcionados por el Organismo Mundial de la Salud (OMS), actualizados hasta este sábado.

Por esa razón, la epidemióloga Paz advirtió que, por el momento, no es posible sacar una tasa de letalidad confiable. «La medida de letalidad se utiliza cuando se tiene una gran capacidad de diagnóstico. Estamos esperando todavía que se extienda la capacidad de laboratorios en todo el país. Para calcular esta medida hay pocos diagnósticos confirmados, entonces no refleja una situación muy real del país todavía», concluyó.

