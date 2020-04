En medio de la crisis de diarios impresos y sin respuesta del Gobierno, el periódico estatal se distribuye gratis

El periódico estatal Bolivia, que durante el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) se llamaba Cambio, salió hoy a las calles con una edición gratuita, en medio de la crisis económica que atraviesan los diferentes diarios del país, situación que hasta ahora no ha sido atendida por la presidenta, Jeanine Áñez.

Los diarios bolivianos, representados por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) ya alertaron de un colapso financiero, en pocas semanas.

El presidente de la ANP, Marco Antonio Dipp, describe un estado de fragilidad económica generada por la asfixia financiera impuesta por el anterior Gobierno del MAS, agravada por la crisis política de octubre y noviembre, y ahora con el efecto negativo de la emergencia sanitaria por la Covid-19.

La directora del diario Los Tiempos de Cochabamba, Luz Marina Canelas, calificó como un desatino la circulación gratuita del periódico estatal.

“La prensa no está circulando, no está vendiendo sus ejemplares, no está captando publicidad. Estamos hablando de un rubro bastante grande, que además es vital para la población y para el país. Una prensa sana, una prensa diversa, libre y plural, es vital para la sociedad y para la construcción de una democracia saludable”, manifestó.

Incluso el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión de Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, pidió al Gobierno atención urgente ante la situación de emergencia que viven los medios impresos ante un inminente colapso.

Un millar de personas trabaja en los diarios que tras la vigencia de una cuarentena suspendieron la publicación de ediciones impresas. La venta de periódicos y publicidad generan el 95 por ciento de ingresos, y sin los recursos generados por la circulación de los impresos se genera una situación de inminente quiebra de las empresas periodísticas.