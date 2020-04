En Pailón alistan entrega de víveres a 6.000 familias de escasos recursos

Como respuesta a la necesidad por la que vive la población por la pandemia del coronavirus, el Gobierno Autónomo Municipal de Pailón dotará de alimentos a 6.000 familias de escasos recursos, tanto del centro como de comunidades.

Los víveres llegarán especialmente a aquellas familias que no resulten beneficiadas con los diferentes bonos que decretó el Gobierno nacional. Son cinco productos que recibirán cada familia: arroz, azúcar, fideo, harina y aceite.

Los primeros en beneficiarse serán los habitantes de las comunidades ayoreas de Poza Verde y Cupesí. La primera fase de entrega concluirá con la repartición en otras comunidades indígenas, como Guidachay I, Guidachay II, Puesto Paz y Los Chiquenos. Luego, se procederá a la entrega a los diferentes barrios, previa coordinación con las OTB y subalcaldías.

Según el concejal Alberto Pérez, el Concejo ha aprobado Bs 1.800.000 para atender esta emergencia, dinero que se utilizará para la adquisición de materiales de bioseguridad, como para la dotación de alimentos.

“Estamos trabajando en tiempo y materia, con el objetivo atender las necesidades de nuestra gente. Estamos coordinando muy bien con el alcalde, quien está muy preocupado por esta situación” dijo el edil.

Se prevé que la próxima semana lleguen los productos para realizar el correspondiente fraccionamiento y posterior distribución.

Lino Ortiz, representante de la comunidad Poza Verde, agradeció el donativo de algunos productos de la canasta familiar de parte de la Alcaldía. Empero, dijo que su comunidad está muy afectada con la inmovilización de sus miembros a raíz de la cuarentena y, al ser una población altamente vulnerable, solicita a las autoridades municipales y del Gobierno central que la dotación de alimentos, por lo menos, se haga de forma mensual.

“Nuestra gente, en especial los ancianos, no pueden cobrar la Renta Dignidad porque no tienen documentos y, en estos momentos, porque no hay en qué movilizarse. Asimismo, no sabemos cómo vamos a acceder a la canasta familiar que anunció la presidenta ni al bono para los chicos que estudian. Nuestros niños necesitan leche y solo nos ha llegado un poco de arroz, fideo, azúcar, harina y aceite”, manifestó Lino Ortiz.

Fuente: https://eldeber.com.bo