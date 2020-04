Encuesta: la mayoría de la población aprueba la gestión de la crisis del Covid-19, pero se está quedando sin recursos

Pablo Ortiz

La mitad más uno de la población del país aprueba, con una nota entre 7 y 10, las decisiones tomadas por el Gobierno para enfrentar la crisis del coronavirus. Ese fue el hallazgo del estudio de opinión realizado por Cies-Mori, para conocer cómo están pasando los bolivianos la cuarentena del Covid-19. Si bien la gente está de acuerdo con las medidas y mayoritariamente aceptaría una ampliación de la cuarentena, la encuesta también muestra que el 40%, es decir cuatro de cada 10 bolivianos, no tiene suficientes víveres para llegar al 15 de abril y ya no tiene dinero para comprarlos.

Según explicó José Luis Gálvez, director de Cies-Mori, desde hacía tiempo venían probando su sistema de encuestas en línea y, como las medidas de distanciamiento social les impide hacer estudios de opinión con cuestionarios cara a cara, se decidió aplicar el muestreo por este medio. Consultado si esto no hacía que las clases económicamente deprimidas estén subreporesentadas, Gálvez explicó que el uso del celular, en contexto urbano, se había extendido al 94% de la población y que, para evitar esa subrepresentación de habían establecido cuotas demográficas, por lo que se puede inferir que la población está bien representada en este estudio. Fueron realizados 1.072 encuestas y el margen de error es del 3%

El estudio tiene hallazgos interesantes. Por ejemplo, el lugar donde más se ‘aplaza’ a las decisiones del Gobierno es Santa Cruz, con un 37% de la población calificando las decisiones entre 1 y 4. Es más, es por el departamento oriental que la gestión de la crisis pasa raspando, con 51, ya que el 49% de aprobación de los cruceños les baja el optimismo al resto del país.

Otro dato interesante del estudio es que los más críticos con las decisiones son los jóvenes adultos, los que están entre los 25 y 35 años, que en un 42% rechazan las decisiones del Gobierno. En ese grupo etario se encuentran los emprendedores más jóvenes, los que están comenzando con su negocio y se preocupan por el futuro.

La cuarentena

Cuando se comienza a desgranar las decisiones del Gobierno de Jeanine Áñez, la aprobación sube: Un 85% está de acuerdo con declarar estado de emergencia y siete de cada 10 consultados no cree que la cuarentena acabe el 15 de abril. En ambos casos, el mayor porcentaje que opinan lo contrario a la mayoría son cruceños y tienen entre 25 y 35 años.

Cuando se le consulta a la población cuándo el país volverá a la normalidad, un tercio cree que será a finales de abril, otro tercio se inclina a pensar en mediados de mayo y el tercio restante está dividido entre los prudentes (un 12% dice que a mediados de abril) y de los muy prudentes (un 17% cree que en julio). Casi nadie piensa que esta situación se levante el 15 de abril.

Es más, un 76% aprueba que la cuarentena se extienda y solo un 17% quiere que el aislamiento se levante el 15.

Si bien un tercio siente esperanza o está feliz por pasar más tiempo con la familia, la mayoría de los sentimientos que despierta el encierro son malos: preocupación o nerviosismo (41%), ansiedad y estrés (19%), frustración (9), aburrimiento, soledad (8), Tristeza (8), mientras que solo a un 3% le da lo mismo esta situación.

Trabajo y dinero

Mientras el tiempo pasa, un 56% ingresó a la cuarentena teniendo un trabajo, un 33% se encuentra en casa sin trabajar, mientras que un 6% sigue saliendo a trabajar sin importarle las restricciones.

Cuando se les consulta sobre el abastecimiento para estos días, solo un 18% está abastecido para todo lo que falta de la cuarentena. Un 41% no tiene todo lo necesario, pero tiene dinero para comprar lo que le falta, mientras que otro 40% no tiene los víveres suficientes y ya no tiene dinero para comprarlos.

Fuente: El Deber