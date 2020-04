Fabol asegura que exjugador Parada recibió más dinero

Campeones

sábado, 18 de abril de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

Fabol (Futbolistas Agremiados de Bolivia) aclaró que el exjugador Enrique Parada recibió más dinero de lo que falló a su favor el Tribunal de Resolución de Disputas (TRD).

Parada hizo conocer en las últimas horas una nota en la que detalla que en 2017 Parada instauró un proceso a San José por 38.000 dólares, pero al jugador le llegaron sólo 35.000, pese a que a la entidad Santa le retuvieron la totalidad de esos fondos que fue directamente a la agremiación.

“Fabol no me quiere cancelar el saldo, argumentando que la Federación no le depositó el total, razón por la que pido me cancele el saldo de manera directa”, solicita Parada al titular de la FBF, César Salinas”.

Ayer, el secretario ejecutivo de Fabol, David Paniagua, hizo llegar a Página Siete la resolución del TRD de 1 de marzo de 2017 que en su parte tercera cita textualmente lo siguiente: “A Enrique Parada Salvatierra se le debe pagar 10.500 dólares por sueldos devengados, 9.833 por acuerdo en la cláusula adicional y 10.500 por desahucio, con un total de 30.333 dólares”.

“De acuerdo a este fallo al jugador se le debía sólo 30.333 dólares y en la carta Parada admite que ya cobróo 35.000, entonces él nos estaría debiendo cinco mil; pero todo es una patraña y una mentira de donde viene. Lamentamos que alguna dirigencia utilice a mercenarios para disminuir nuestra credibilidad ante los jugadores”, subrayó Paniagua.

El abogado comentó que con estas actitudes la agremiación se encuentra más fortalecida y aguardando llegar a una solución respecto a la reducción de salarios que planteó la pasada semana el Consejo Superior de la División Profesional.

“Es lamentable que alguna dirigencia recurra a la infamia y calumnia para imponer sus caprichos, obviamente que no lo conseguirán. Este tipo de acciones rayan en lo delincuencial y al demostrarse la verdad nos fortalece más para seguir defendiendo con más firmeza a nuestro gremio”, comentó Paniagua, quien recalcó que Fabol sigue abierta a negociar de una manera seria un arreglo justo para las partes, agotando todas las instancias.

