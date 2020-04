Futbolistas sin sueldo, ¿cómo sobrevivir en la cuarentena?

lunes, 27 de abril de 2020 · 00:04

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

En este partido no hay ganadores y perdedores. El temblor del coronavirus sacude a los poderosos y las réplicas afectan a los más débiles. “Se nos coloca en un lugar de privilegio por el hecho de ser futbolistas”, protestó Federico Domínguez, defensor argentino. Sin sueldo desde enero, reforzó: “No tenemos dinero”.

“Los dueños de la verdad nos elevaron en un altar absurdo y desalmado”, reclamó. El jugador de Real Potosí es uno de los futbolistas que no la pasa bien en la cuarentena para evitar el contagio del coronavirus en Bolivia. “Intenté comunicarme con la dirigencia del club, no me contestaron. Me clavaron el visto 10 veces, como mínimo. Creo que me quedo corto”, demandó.

Dustin Maldonado con la casaca de Real.

Esa realidad es similar en el caso del colombiano César Augusto Mena, defensa de San José, club que no paga a sus jugadores desde hace seis meses. Con los recursos mínimos para subsistir, pasa la cuarentena sin su familia, que está en Colombia. “Estoy solo y sin dinero”, resaltó.

La semana pasada, Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol) alertó de un “problema social gravísimo entre los jugadores” en medio de la pandemia.

La agremiación de futbolistas profesionales recibió la propuesta de la reducción de sueldos de los clubes de la División Profesional y aún analiza su respuesta. “No se puede hablar de los descuentos de marzo, abril y mayo si los futbolistas están en semejante situación”, apuntó David Paniagua, representante de los futbolistas del balompié nacional.

El boliviano Dustin Maldonado, de Real Potosí, reconoció que “estamos viviendo de los ahorros, con lo poco que nos queda”. En cambio, su compañero de equipo el español Francisco Pastor eligió no hablar del tema económico “esperando que esta tormenta pase. Hay momentos difíciles al no estar con mi familia, pero tengo a mi compañera. Prefiero mantenerme al margen de lo demás”.

Federico Domínguez, defensor del Lila.

Hace dos semanas se supo que el futbolista francés Julien Benhaim-Casanova estaba varado en Bolivia, debido a que el club San José que lo trajo no lo pudo inscribir en el torneo local, que además fue suspendido a causa del coronavirus, según informó la agencia AFP.

“Está mal, porque estoy solo, completamente solo y San José no me dice nada, no me contesta, no me ayuda, ni nada”, señaló el volante de 23 años, quien llegó al país en enero para enrolarse en el club de la ciudad de Oruro.

“Llegué para el partido de Copa Libertadores” del club en enero ante el paraguayo Guaraní, pero los dirigentes no lograron habilitarlo ante la Conmebol y lo dejaron a su suerte.

El astro argentino Carlos Tevez dijo hace dos semanas que “el futbolista puede vivir un año sin cobrar”. Todo apunta que la realidad no es la misma para todos, aunque sean los menos.

