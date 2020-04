Gobernación cruceña desestima la advertencia de paro anunciada por médicos

miércoles, 1 de abril de 2020 · 21:50

La Gobernación de Santa Cruz desestimó que los médicos de esta región lleven a cabo un paro de actividades en media cuarentena por el coronavirus. Los profesionales advierten que en caso de no tener los insumos necesarios dejarán de prestar atención a las personas que tengan esta enfermedad.

“Vamos a trabajar unidos, no podemos pensar ni siquiera un minuto que habrá un paro médico. No creo que lleguemos a ese nivel de desconcentrarnos de la epidemia”, declaró el secretario de Salud de la gobernación cruceña, Oscar Urenda.

La autoridad pidió a los profesionales que se traten las demandas de los hospitales de primer y segundo nivel con las alcaldías, “porque es un sistema diferente ( ). El tercer nivel tiene todo lo que necesita y lo hemos desconcentrado, de acuerdo con lo que especifica la normativa, para que tenga su comité de crisis, que su director sea el jefe máximo de emergencia y tengan su gerente y administrador para proveer todo lo que necesita”, declaró.

El presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Wilfredo Anzoátegui, apuntó que la Gobernación hizo promesas que hasta la fecha no se cumplieron. “Esperamos que mañana (jueves) el señor Ministro (de Salud) pueda presentarse, ya que todos los profesionales de salud nos encontramos en emergencia por la falta de material de bioseguridad”, advirtió el galeno.

Además, Anzoátegui citó una declaración que hizo Urenda. “Lo dijo de forma directa: Si el material de seguridad no existe en su centro hospitalario, no atiendan. Le vamos a tomar la palabra porque en la mayoría de los hospitales no tenemos el material suficiente para dar la atención con la seguridad que merecen nuestros profesionales en salud”, declaró.