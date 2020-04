Gobernador anuncia cerco a zonas paceñas donde se detecte Covid-19

El gobernador de La Paz, Félix Patzi, anunció este martes que se cercarán las zonas paceñas donde se identifiquen casos sospechosos de coronavirus, con el fin de evitar la expansión del coronavirus.

«Tenemos que tener disciplina, una vez de identificar los lugares donde hay casos sospechosos, vamos a cercar el lugar, por ejemplo, si hay un caso en Alto Obrajes, toda la zona será aislada y fumigada no sólo las calles, sino también los domicilios», sostuvo Patzi.

La primera autoridad del departamento señaló que esta estrategia «es la única forma de parar esta situación y esta medida se dará desde ahora». Para llegar a esta conclusión, la autoridad sostuvo una reunión con autoridades del Gobierno y de las municipalidades, que se llevó a cabo en instalaciones de la Alcaldía de La paz.

Declaró que la disposición surgió luego de que se evidenció que hay personas que son sospechosas de portar la enfermedad, pero no cumplen la cuarentena y transitan por las calles, por lo que ahora también se dispondrá el aislamiento en centros de salud y ya no en sus domicilios.

«En este momento lo que vamos a hacer son cercos a las personas que se identifiquen con coronavirus. Vamos a ser más agresivos e iremos aislando en los hospitales a los identificados como sospechosos de coronavirus. Ya no vamos a dejar en sus domicilios, porque hay capacidad de aislarse, muchos dicen me estoy aislando, pero siguen saliendo, para que no ocurra eso vamos a trasladar a los centros de aislamiento», anunció

Con datos hasta el lunes 6 de abril, en Bolivia se registraron 194 casos confirmados por el Covid-19, de los cuales en el departamento paceño hay 37 casos.

Fuente: paginasiete.bo