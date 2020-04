Google prohibió a sus empleados usar Zoom

“Nuestro equipo de seguridad informó a los empleados que utilizan Zoom Desktop Client que ya no se ejecutará en computadoras corporativas, ya que no cumple con nuestros estándares de seguridad para las aplicaciones utilizadas por nuestros empleados. Los empleados que han estado utilizando Zoom para mantenerse en contacto con familiares y amigos pueden continuar haciéndolo a través de un navegador web o un dispositivo móvil «, explicó un vocero de Google a The Verge.

