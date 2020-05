Hay 38 casos nuevos de coronavirus y Urenda dice que Santa Cruz «no puede salir de la cuarentena»

A los 38 de la capital cruceña, se suman otros tres casos nuevos registrados en Pailón y Montero, con los cuales hacen un total de 41 en esta jornada. En todo el departamento los pacientes positivos son 656.

“Hoy tenemos 38 casos nuevos de coronavirus y esto nos muestra que Santa Cruz (de la Sierra) no puede salir de la cuarentena (…) Es señal de que la gente no está cumpliendo con las medidas de seguridad y es imposible pensar que se puedan levantar las medidas restrictivas porque tendríamos una gran subida de casos que complicarían a la ciudad y al sistema de salud (…) Si seguimos así no habrá sistema de salud que aguante”, advirtió el secretario de Salud de la Gobernación, Óscar Urenda.

A esos 38, se suman otros tres registrados: uno de Pailón y dos de Montero, sumando un total de 41 en las últimas 24 horas. Por lo tanto, el departamento de Santa Cruz tiene 656 casos positivos en este momento.

También se reportaron tres fallecidos a causa del Covid-19, con los cuales la cifra de los decesos asciende a 32 en total.

En toda la región existen 12 personas más recuperadas con las que suman un total de 62.

Fuente: COED