Helen, víctima de feminicidio: «Siento que aún no viví»

La joven de 17 años murió tras recibir una brutal golpiza de su concubino, Abel A.B. En una charla con su prima, le contó su dramática situación antes de fallecer.

Helen Laura murió a los 17 años, en manos de su concubino. Foto: Familia Laura.

Madeleyne Aguilar / El Alto / La Paz

El cuerpo de Helen L.A. de 17 años, fue llevado al centro de salud Germán Busch ya sin vida. Su concubino, Abel A.B., la llevó y dijo que se había caído de las gradas, pero no, él la golpeó hasta matarla.

Meses atrás, en una conversación por Facebook con una prima, ella le confesó que no era feliz. Murió a sus 17 años, la madrugada del sábado 25 de abril.

“-¿Cómo va la vida de casada?

– Un asco, por caprichosa. Estamos tratando de sobrellevar las cosas, pero extraño mi vida de soltera. Estar a solas, sin que nadie me moleste, viajar. Extraño tantas cosas…

-Son etapas de la vida amiga.

-¿Tú crees? Yo siento que aún no viví. Si te contara…”

Esa fue la conversación que tuvo Helen, meses antes de su muerte. El examen del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) reveló evidencias de que la víctima recibió fuertes golpes.

En la declaración testifical, el padre de la víctima señaló que en una oportunidad su hija le confesó que su concubino la golpeó por celos. Su hermana, Ruth, contó a Pagina Siete la violencia que sufría la joven.

Según las denuncias de familiares, Abel A.B., también era violento con su expareja, quien falleció antes. Él quedó viudo con una pequeña hija. Pese a las advertencias, Helen decidió convivir con él desde agosto del año pasado.

En una ocasión ella fue a la casa de su padre con la nariz ensangrentada. “Mi papá le preguntó qué pasó y confesó que Abel la había golpeado. Le dio dos puñetes. Mi papá quería denunciarlo, pero ella le pidió de rodillas que no lo haga, decía que sería la última vez”, contó Ruth.

Sin embargo, hubo varias otras ocasiones en que golpeó a Helen. Ella les contaba a sus amigos por redes sociales. En una de esas conversaciones, contó que había quedado embarazada, pero lo perdió por una hemorragia.

“Sí primo, yo ya lo he denunciado. Él irá a la cárcel. Todo se aclare, lo van a sentenciar. Además, como yo también soy menor de edad, irá por estupro y por todas las cosas que me hizo. Tengo testigos”, dice Helen en un audio al que tuvo acceso Página Siete. Sin embargo, según su hermana, no se encontró esa denuncia.

La familia clama justicia. Pide a los vecinos de Helen, de Villa Mercurio (en El Alto), que cuenten lo que han visto y revelen la causa de la muerte. Aunque ellos les han manifestado que temen por su seguridad, porque la familia de Abel A.B. es peligrosa.

La hermana denunció que la familia del concubino compartió bebidas alcohólicas la noche del viernes hasta la madrugada del sábado, cuando murió Helen.

“Ella estaba con dolores. Nosotros le hemos visto. Tiene marcas de (cinta adhesiva), en su boquita. El doctor nos ha dicho que murió a las 11 de la mañana, ¿cómo es posible que a las 3:30 recién nos avisen?”, reclamó Ruth, quien no para de llorar.

Contó que cuando su concubino llevó a Helen al centro de salud, luego de recoger a su padre, en el vehículo había otra joven. Ella, asegura Ruth, debe saber cómo sacaron el cuerpo de su hermana.

El Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima ya se comunicó con la familia de Helen para asesorarla legalmente. “Vamos a ser los abogados de la víctima, totalmente gratis y habilitaremos la asistencia psicológica que la familia necesita”, declaró la directora Angélica Rocha Ponce.

Fuente: paginasiete.bo