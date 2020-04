Hijos del coronavirus, a la sombra desde su primer día

Si bien esta situación puede ser idílica para niños y bebés, con todo el tiempo del mundo para disponer de sus padres, puede en cambio ser perturbadora para las madres.

Generalmente la maternidad se asocia a la felicidad, pero la mujer es muy vulnerable durante el embarazo y puerperio. Según la OMS, una de cada cuatro mujeres sufre durante el embarazo y posparto algún tipo de trastorno. El más común es la depresión, en países de la OCDE afecta hasta a un 13% de madres, siendo el doble en sociedades menos desarrolladas. No obstante, el 75% de estos trastornos ni siquiera llegan a diagnosticarse ni por lo tanto reciben un tratamiento adecuado.

El confinamiento puede actuar sin duda como un agravante. Acciones tan sencillas como airearse o descansar con un paseo pueden ser esenciales para una madre, «estás aquí encerrada todo el día sin poder salir para nada, eso afecta, claro que me noto con las hormonas más revueltas», explica Chelo.

Rebeca por su parte cuenta que las dos primeras semanas con su bebé en casa ha sido difíciles, «confinada y muy expuesta a la mala jugada de las hormonas. Yo he llorado mucho estos días».

Con las clases y la asistencia a las madres suspendidas para evitar riesgos de contagio, los llamamientos a una mayor atención a las madres son recurrentes. Ello movió a un equipo del Colegio Oficial de la Sicología a coordinar a un equipo de sicólogas y profesionales perinatales en toda España.

La amenaza de contagio y sobre todo los efectos del confinamiento en pre y posparto conforman la base de su trabajo.

En esta primera consulta responden a la afección de la madre y sino es posible, la deriva a los equipos médicos de la zona. «Hay que tener en cuenta por ejemplo, que en la depresión postparto uno de los tratamientos estipulados es la exposición al sol, salir a la calle. Eso ahora no es posible, por eso el confinamiento es un factor de riesgo».

Jazmin Mirelman advierte también de que cerca del 80% de madres que padecen la maternity blues, un trastorno de tristeza que suele remitir cuando la parturienta retorna paulatiname nte a sus círculos sociales, «con el confinamiento, esa experiencia podría derivar en una verdadera depresión que sí debería tratarse específicamente con sicofármacos, en ese aspecto tenemos que estar vigilantes».

El COVID-19 deja en el día a día consecuencias más inmediatas y palpables para los recién nacidos y sus familias.

Los principales hospitales no contemplan que la pareja de la madre esté durante el parto, Además se han cancelado las clases de preparación al parto y también la asistencia para lactantes. Las primeras visitas al pediatra del recién nacido, al menos en Andalucía, se han reducido a lo esencial, la de los dos meses para las vacunas. Probablemente el pediatra sea la primera persona que ven los bebés aparte de sus padres.

Pero hay además consecuencias administrativas para toda la familia. Ejemplos como el de Rafael que acaba de ser padre de Valentina o el de Leandro, padre de Nica están sin solución.

«Ahora debería estar disfrutando de mi permiso de paternidad, pero no puedo contactar con la Seguridad Social, así que no sé en que situación me quedo, me preocupa que a fin de mes no tenga ingreso en mi cuenta», explica Rafael.